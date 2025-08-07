李春錫議員が投資した銘柄は「仮想通貨の恩恵株」、李政権下で高騰

李春錫（イ・チュンソク）議員が補佐陣名義で借名取引した疑惑を受けている株式は、李在明（イ・ジェミョン）政府発足後、最大６０％上昇したことが分かった。６日、金融業界によると、李議員が借名で保有していたという疑惑がもたれているカカオペイやネイバー、ＬＧ ＣＮＳの株式は、李在明政府発足（６月４日）後、今回の問題が浮き彫りになった５日までに、全て２桁の収益率を記録した。カカオペイの株価は６２.０％、ＬＧ ＣＮＳは３９.５％、カカオペイは２４.４％上昇した。李議員は同期間、総合株価指数（コスピ）の上昇率（１８.５％）の最大３.４倍に達する収益率を上げたことになる。李議員は、３銘柄の株式を１億ウォン相当保有していたという疑惑がもたれている。あるオンラインメディアが５日報じた李議員の携帯電話の画面には、カカオペイが５３７株、ネイバーが１５０株、ＬＧ ＣＮＳが４２０株含まれていた。３銘柄は、全てステーブルコインの恩恵株で、李在明政府になってから株価が高騰した共通点がある。「１ドル＝１コイン」へと実物資産に価値を固定した仮想通貨であるステーブルコインが、米国を中心に拡散すると、韓国国内でもステーブルコインの導入への期待が高まったおかげだ。李大統領は大統領選候補時代、ウォン建てステーブルコインの導入を公約に掲げた。ネイバーとカカオペイは、ウォン建てステーブルコインの関連商標権をそれぞれ５件と６件出願しており、正式導入前から準備に乗り出している。ＬＧ ＣＮＳは、韓国銀行のデジタル通貨（ＣＤＢＣ）の実証事業である「プロジェクト漢江（ハンガン）」の技術総括を引き受け、仮想通貨の主導企業として注目されている。ネイバーとＬＧ ＣＮＳは、ＡＩ恩恵株と評価されている。政府がＡＩ技術主導権の確保のために４日選定した「独自のＡＩ基盤モデル」の事業者に、ＬＧＡＩ研究院とネイバークラウドが選ばれた。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com