NewJeansの「Supernatural」、NYタイムズの「今年のベストソング」に選出. December. 12, 2024 08:28. by イ・ジユン記者 leemail@donga.com. ガールズグループ「NewJeans(ニュージーンズ)」(写真)の「Supernatural(スーパーナチュラル)」が米紙ニューヨーク・タイムズが選ぶ「今年のベストソング」に選出された。9日(現地時間)、同紙は「2024年ベストソング」68曲の一つに「スーパーナチュラル」を発表した。Kポップからは「スーパーナチュラル」が唯一の選出だ。同紙は毎年、3人のポップソング評論家に「今年のベストソング」と「今年のアルバム」の推薦を受けて発表している。今年3人の評論家の一人であるジョン・キャラマニカ氏は、「この数年間、最もスタイリッシュなKポップグループが、洗練されていて途方もない郷愁を呼び起こす楽曲を生み出した」と選定の理由を明らかにした。その他にポップスター、ビヨンセの「Texas Hold 'Em」、サブリナ・カーペンターの「Please Please Please(プリーズ・プリーズ・プリーズ)」、ヒップホップスターのケンドリック・ラマーの「Not Like Us」などが選ばれた。

