１．３兆ウォン稼いだテイラー・スウィフトのコンサート映画、ＣＧＶが単独公開へ

1.3兆ウォン稼いだテイラー・スウィフトのコンサート映画、CGVが単独公開へ. November. 02, 2023 08:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 米国ツアーで10億ドル(約1兆3千億ウォン)以上の売り上げを記録した人気歌手のテイラー・スウィフトのライブ「テイラー・スウィフト:THE ERAS TOUR」を韓国で見ることができる。CJ CGVは3日、映画「テイラー・スウィフ:THE ERAS TOUR」を単独公開すると明らかにした。同映画は、今年3月の米アリゾナ州を皮切りに行われたスウィフトの計52回に渡る全国ライブツアーの模様を収録した。ライブツアーは、旋風的な人気を集め、約10億ドルの売上を上げたという。ライブが行われた地域では景気が良くなり、「スウィフトノミクス」(スウィフトと経済の合成語)、「テイラーノミクス」という造語まで生まれた。スウィフトはツアーを終え、個人金融資産11億ドル(約1兆5千億ウォン)で億万長者の仲間入りを果たした。スウィフトは2006年にデビューし、グラミー賞を3回受賞したシンガーソングライター。映画は、代表曲「You Belong With Me」「Love Story」「Shake It Off」など約40曲のステージで構成された。米国など一部の国で先月13日に公開された同映画は、先月29日までに2億ドルの収益を上げた。ソウル龍山区(ヨンサンク)のCGV龍山アイパークモールなど41の映画館で上映され、アイマックスの映画館でも見ることができる。1日現在、CGV龍山アイパークモール・アイマックスの週末(3~5日)の最初の時間帯の上映券は完売した。

