美国开打“加强针”，先批准高危人群接种. August. 14, 2021 07:11. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国食品和药物管理局当地时间12日批准了新冠疫苗补充接种，仅限于器官移植或癌症患者等“免疫体系衰弱的人群”。虽然将接种对象限定为免疫力低下人群，，但也认可了“加强针”的必要性。就在一个月前，美国药管局的官方立场是“完成接种疫苗的人没有必要再次接种”。以色列7月12日在世界上首次开始了加强针，英国也将从下个月6日开始，对包括50岁以上的3200万名对象进行追加接种，各国都在加快打加强针的速度。 美国药管局12日表示：“免疫体系弱化人群如已接种辉瑞或莫德纳疫苗，批准可在完成两剂接种至少28天后打加强针。”但没有批准针对健康普通人的追加接种。药管局对是否批准强生疫苗接种者加打加强针，没有做出特别的表示。 药管局代理局长珍妮特·伍德科克当天在声明中表示：“今天的决定，将使医生们有望提高因免疫系统受损而需要针对新冠疫情的追加保护的患者们的免疫能力，”“（免疫力）没有下降的完成疫苗接种者，则目前不需要追加接种”。但是鉴于传播力较强的德尔塔变异毒株的扩散，最近新冠感染者又重新快速增加，因此打加强针的对象范围有可能被放宽。美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇当天接受CBS电视台采访时表示：“我们已经开始看到疫苗的持续性下降的迹象。可能从某个时间开始，所有人都需要‘加强针’。”

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