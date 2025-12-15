欲望先行的郑清来式“领跑员”论



共同民主党代表郑清来11日强调：“在议员全体会议上，执政党、政府和总统办公室之间意见高度一致，连针孔大小的空隙也没有。”他强调，总统室和党领导层对《内乱专司法庭设立法》等司法改革案没有分歧。此前的9日，李在明总统与郑清来和院内代表金炳基举行了“闪电晚餐会面”。据悉，当时会面是为了平息围绕司法改革产生的分歧。李在明总统在会面后表示：“希望改革立法能按照国民的要求合理处理。”



郑清来方面就会面解释说，“给党带来了力量”。继“一人一票制”被否决之后，共同民主党最高委员补选在即，试图平息所谓的“明清大战”（李在明和郑清来之间的矛盾）争议。其核心逻辑就是所谓的“角色分工论”。即由法制司法委员会反映强硬党员的呼声，推进“更加厉害”的内乱专司法庭设立法等，提高支持层的效能感；总统室则反映中间层的忧虑，提出合理的对策。在这一过程中，党领导层出面承受强硬党员、内部精英以及对立阵营的批评，降低阻力，提高政策的接受度。其用意是，当强硬派率先高调发声时，由总统室出手制衡，使随后提出的修正案显得温和。这是旨在这种效果的一种经过计算的“混线操作”。可算是郑清来式的“领跑员”论。



但是，要使领跑员战略奏效，必须要有一致的目标和紧密的合作。对于所谓的司法改革，总统室指出，与党的沟通存在问题，认为事先与党协调的方向没有得到充分反映。就内乱专司法庭问题而言，虽然经高层党政协商，已就先设立二审达成共识，但国会法司委利用强硬支持群体主张前总统尹锡悦可能获释并表示担心单独行动，党领导层又予以呼应，加重了混乱。



只关注强硬支持层的党领导层和法司委的司法改革动作，引发了党内逆风和消耗性的极端对峙。在8日举行的议员全体会议上，很多人担心“如果陷入政治斗争的漩涡，对共同民主党有什么好处？”国民力量党要求撤回将内乱专司法庭设立法等捆绑在一起的所谓“8大恶法”，并对所有民生法案启动了阻挠议事（无限制冗长辩论）。国民力量党声称要阻止内乱专司法庭，甚至阻止民生法案表决，这种不合理举动又引发了国会议长以“议题外发言”为由61年来首次利用职权中断阻挠议事的另一不合理举动。



到了这个地步，有必要重新计算一下角色分工的利弊得失。矛盾和混乱越大，强硬支持层和呼应其声音的党领导层及国会法制司法委员会强硬派的凝聚力反而越强。对方阵营也是受益者。围绕去年12月3日紧急戒严事态内讧加剧的国民力量党，以阻止所谓的“8大恶法”为由，启动无限制冗长辩论并进行帐篷静坐抗议，把党内对领导力的关注转移至党外。随着立法战争持续到年末，总统室卷入政治斗争的可能性加大，其负担进一步加重。当然，最大的受害者是不得不目睹民生法案处理延迟、政治倒退的国民。



提出“党员主权主义”的郑清来方面对把与总统室的不和谐音被解释为“自我政治”表示了强烈的不快。但是不和谐音不是健康的横向牵制关系，而是牺牲民生的权力矛盾，因为这令人怀疑是为了权力而助长不必要的对立。如果领跑员把自己的欲望放在首位，就会搞砸跑步。

