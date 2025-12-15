英美媒体惊呼“韩国高考英语试题难到疯狂”

引发“地狱级难度”争议的2026学年韩国大学修学能力考试（高考）英语科目，受到了英语母语国家英美媒体的关注。美国《纽约时报》和英国广播公司等媒体均报道了本次高考英语试题及相关争议，表现出浓厚兴趣。当地时间12日，英国广播公司报道称：“韩国严酷的大学入学考试——高考英语科目素以难度高著称”，“部分学生将高考英语比作解读古代文字，另有学生形容其‘难到疯狂’。”本次高考中，英语科目获得1等级（最高等级）的考生比例仅为3.11%，是自2018学年改为绝对评价以来最低的一次。英国广播公司特别介绍了本次考试中难度较高的第34题（涉及德国哲学家伊曼努尔•康德的法哲学）以及以电子游戏术语为素材的第39题。该媒体还转引了社交媒体“Reddit”上关于第39题的网友评论，诸如“自命不凡的文字游戏”、“未能清晰传达概念或思想的糟糕写作”等批评声音。英国《每日电讯报》在一篇题为“你能通过韩国‘疯狂’的大学入学英语考试吗”的文章中，介绍了高考英语第34、35、39题。英国读者对此反应各异。一条获得最高点赞的评论写道：“这场入学考试或许能解释韩国为何拥有三星。”此外，“这与如今哈佛商学院入学考试的题型非常相似”、“尽管我认为自己母语水平相当不错，但完全无法理解第一题（第39题）”等评论也获得了大量共鸣。《纽约时报》亦以“你能答对这些题吗”为题，列举了第24、34、36、39题。外媒还介绍了高考在韩国的意义。英国《卫报》报道称，高考是“进入顶尖大学的必备考试”，“被视为提升社会地位、获得经济稳定甚至缔结良缘的通道。”报道同时指出，过度竞争的教育体系给学生带来巨大压力，并导致青少年抑郁症问题另一方面，英国广播公司也报道了因本次高考英语科目难度调控失败引发的争议，韩国教育课程评价院院长吴承杰（音）已于10日引咎辞职。吴前院长当时表示：“英语科目的命题未能符合绝对评价的初衷，给考生和家长带来忧虑，并对入学考试造成混乱，对此我深感责任重大。”金宝拉记者 purple@donga.com