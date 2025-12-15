美军为“第一岛链”无人机战备训 夏威夷演练新战术

华尔街日报12日（当地时间）报道称，美国正为应对可能因中国大陆入侵台湾而爆发的无人机战争，大幅改组装备和战术。分析认为，美军通过乌克兰战争确认了无人机战力的重要性，现正为实际战斗的可能性做准备。据华尔街日报报道，美军近日公开了在夏威夷利用无人机进行的高强度战斗训练视频。视频中，美军使用侦察无人机对假想敌军的兵力进行统计，并使用攻击无人机对敌方隐蔽处实施突袭训练。此外，美军在为期两周的训练中公开了最新的无人机装备。其中也包括了使用三维（3D）打印机在数小时内制造出低成本自杀式无人机的场景。华尔街日报分析称：“无人机体系在乌克兰-俄罗斯战场上主导了战斗形态”，“依赖昂贵战斗装备的美国，正在向一个以机动性强、相对便宜的消耗性装备为中心的全新时代转变”。据悉，如果美国和中国发生军事冲突，在连接日本和台湾的第一岛链上集中展开攻防的可能性很高，这一点也影响了美军的装备改编。因为在被丛林覆盖的太平洋多个岛屿上，两国军队可能进行长期消耗战。美军虽然在伊拉克和阿富汗等沙漠和山岳中心地形上战斗经验丰富，但在太平洋上的战斗形态必然大不相同。美国唐纳德•特朗普政府为了增强海军战力，也已着手大规模重建造船业。参加此次训练的美陆军第25步兵师的两个旅团之一，决定明年在构成第一岛链的菲律宾进行新的训练。其意图是在中国附近拥有新的无人机战力，进行实战型训练。金聖模 mo@donga.com