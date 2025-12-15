内乱特检：“尹锡悦宣布戒严，是为了铲除反对自己的势力”

据悉，针对去年12月3日时任总统尹锡悦宣布紧急戒严的动机，内乱特检组（特别检察官赵恩锡）作出了“目的是铲除反对自己的政治势力”的结论。尹锡悦为了在没有合法文书的情况下逮捕和拘禁当时在野党共同民主党以及国民力量党代表韩东勋等反对自己意愿的势力，发动了非法戒严。赵恩锡将于15日亲自发表包括特检判断的尹锡悦宣布紧急戒严的动机和最初准备时间等在内的调查结果。今年6月18日开始调查的特检三次延长调查期限，在半年（180天）后的14日结束了调查。据悉，特检得出的结论是，尹锡悦2023年10月晋升国军反间谍司令吕寅兄和陆军参谋总长朴安洙（戒严司令）的军队人事安排前后，就考虑到了动员军队的戒严。特检认为，尹锡悦去年10月-11月向朝鲜平壤一带派遣无人机，企图激化韩朝间危机，为紧急戒严制造名分。特检以戒严国务会议总统室闭路电视影像为基础，详细掌握了尹锡悦等主要国务委员当天的行踪，拘留了前国家情报院院长赵太庸和前行政安全部长李祥敏等人并移交审判。不过，法院驳回了特检针对前国务总理韩德洙和前法务部长官朴性宰的逮捕令申请，进行了不逮捕起诉。关于妨碍解除戒严案表决的疑惑，特检针对国民力量党议员秋庆镐提出的拘捕令申请也被法院驳回，在野党批评这是“无理的标靶调查”。高道艺记者、崔美松记者 yea@donga.com、cms@donga.com