“黄金组合”申裕斌和林钟勋问鼎冠军，WTT香港总决赛翻越“万里长城”

“黄金搭档”林钟勋（28岁•韩国交易所）-申裕斌（21岁•大韩航空）组合在世界乒乓球职业大联盟（WTT）香港总决赛2025中翻越“万里长城”中国队，作为韩国选手史上首次问鼎该赛事冠军。林钟勋-申裕斌组合13日在香港举行的该赛事混合双打决赛中，以3比0（11比9、11比8、11比6）完胜由男、女单打世界排名第一选手搭档的中国队王楚钦-孙颖莎组合。该赛事是世界乒乓球职业大联盟系列赛中的大奖赛、冠军赛及挑战赛，根据排名积分仅邀请高水平选手参加，具有“王中王”战性质。在此赛之前，林钟勋-申裕斌组合曾与王楚钦-孙颖莎组合交手6次，6战皆负。去年巴黎奥运会半决赛以2比4告负，今年5月多哈世锦赛半决赛则以0比3完败。由男、女单打绝对强者组成的王楚钦-孙颖莎组合，在此次决赛前已保持了长达18个月的不败纪录然而，在半决赛中以3比1击败中国队的林诗栋-蒯曼组合晋级决赛的林钟勋-申裕斌组合，从当天比赛伊始便气势如虹。第一局在9比9平后，林钟勋以强势进攻得分，紧接着王楚钦的进攻出界，韩国组合拿下该局。在第二局顶住中国队反扑的林钟勋-申裕斌组合，在第三局未遇太大危机便锁定胜局。申裕斌赛后表示：“多亏了（林）钟勋哥哥的良好支持，才能顺利打好开局”，“也想向带伤坚持战斗到底的对方选手致以谢意。”中国的孙颖莎在之前进行的女单半决赛中左脚踝受伤，带伤完成了比赛。而如此表示的申裕斌，也因8日在中国成都结束的混合团体世界杯时膝盖韧带受伤，并非处于最佳状态。尽管上月30日刚刚结婚，但为了备战赛事甚至推迟蜜月旅行的林钟勋，用这场胜利为新娘送上了最好的结婚礼物。林钟勋表示：“感谢（申）裕斌在身体状态并非完美的情况下，仍然竭尽全力坚持到最后。能赢得本站赛事的冠军，我感到很高兴。”赵英宇记者 jero@donga.com