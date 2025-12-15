韩国半导体坐上了顺风车……三星和SK将实现“营业利润200万亿韩元”

有预测称，随着半导体“超级周期”（超繁荣期）正式开始，三星电子和SK海力士两家公司明年的营业利润合计将接近200万亿韩元。进入12月以来，主要证券公司接连上调三星电子和SK海力士两家公司明年的营业利润预测值。据证券界14日透露，Kiwoom证券把三星电子2026年合并基准的营业利润预测值上调至107.612万亿韩元。这比证券界现有共识（最近3个月证券公司的平均预测值）83.2420万亿韩元高出29.3%。同期，iM证券把SK海力士明年的营业利润预测值上调至93.8430万亿韩元。如果把最乐观的预测值加在一起，两家公司的营业利润将超过200万亿韩元。● “营业利润有望达到200万亿韩元”……一等功臣是DRAM目前，随着包括通用DRAM（动态随机存取存储器）在内的存储器半导体市场供不应求、供应不足现象的深化，价格急剧上涨。构筑人工智能数据中心的云服务企业开始进取性确保存储器，产生了巨大影响。据市场调查企业DRAMeXchange透露，11月份个人电脑用DRAM通用产品（DDR48Gb 1GX8）的平均价格为8.1美元，是今年1月份（1.35美元）的6倍。在这种趋势下，证券界的视线都集中到了三星电子。因为，在包括SK海力士和美国美光在内的3家全球存储器公司中，三星的DRAM生产量最多，在销售额中所占比重也最高。LS证券分析称：“竞争公司明年面临晶圆厂空间不足，而三星电子则有足够的空间扩大DRAM的生产。根据内存价格，有可能进一步提高业绩。”有评价认为，鉴于新增产能扩张困难，SK海力士的收益性改善将尤为突出。现代汽车证券预测：“随着通用DRAM价格的暴涨，SK海力士很有可能在全球DRAM企业中创下最高的收益性。”● 期待高带宽顾客多元化韩国存储器半导体企业的创纪录业绩展望背景中，还包括全球大型科技企业的定制型人工智能芯片自主开发问题。随着为降低英伟达对图像处理器的依赖度的专用集成电脑市场的扩大，三星电子和SK海力士制造的高带宽存储器（HBM）的需求有望大幅增加。谷歌的张量处理器就是代表性例子，这是负责谷歌人工智能模型“杰米奈3”的学习和驱动的人工智能芯片。开放人工智能公司也开始了自己的人工智能芯片开发。亚马逊云科技开发了“训练3”，微软也将于明年推出人工智能芯片“Mia 200”。Kiwoom证券首席研究委员朴有岳（音）分析称：“确保专用集成电路为主要顾客的三星电子2026年的高带宽存储器出货量将是今年的3倍以上。明年第一季度（1月-3月）适用于主要专用集成电路芯片的高带宽存储器销量将大幅增加，第二季度（4月-6月）将正式推出搭载在英伟达‘鲁宾’上的HBM4。”李敏雅记者 omg@donga.com