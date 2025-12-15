“全体起舞”……美国流行歌星豆荚猫展现狂野能量爆发

“首尔！全体起舞！”13日下午，京畿道高阳市韩国国际展览中心第二展厅10号厅。如此寒冷的天气，舞台却这般火热。豆荚猫果然是豆荚猫。为纪念今年9月发行的第五张正规专辑《Vie》而举行的首次韩国演出，美国流行歌星豆荚猫让冲破暴风雪聚集而来的约1万4000名观众身上的寒意瞬间融化。贯穿整场的表演，同时提升了所有人的体温、呼吸和专注力。豆荚猫是通过今年2月与韩国女子组合BLACKPINK成员LISA合作的歌曲《Born Again》而为韩国歌迷所熟知的全球偶像。她于2014年出道，凭借《Juicy》、《Say So》等歌曲在短视频平台TikTok上作为“梗”传播，获得了大众人气。但在首次韩国演出中展现的豆荚猫，并非寻常的“病毒式明星”。她展现了作为说唱歌手的锐利锋芒和狂野能量、根据需要巧妙游走于强弱之间的柔美嗓音，以及将身体尽情投入舞台画布的表现力。这是一位更为立体且老练的“全能型选手”。通常这类演唱会上，无论男女音乐人，更换三四套舞台服装是常态。但豆荚猫在此次世界巡演中，全程只穿一套服装登台，完全专注于表演本身。在韩国演出中，她搭配了带有银色装饰的“下衣失踪”式黑色紧身衣、复古贝雷帽和绿色假发。从充满80年代风情的开场曲《Cards》开始，豆荚猫的舞台丰富而充满活力。在歌颂与恋人浪漫瞬间的歌曲《Kiss Me More》中，梦幻般的嗓音尤为突出。随后的尖锐说唱曲《Get Into It》则洋溢着野性的能量。演唱完以“美丽无罪”歌唱自尊的《Gorgeous》后，她绽放笑容、送出飞吻的从容姿态也令人印象深刻。作为一场“未成年人禁止观看”的演出，其极具挑逗性的舞台在“19禁”尺度上游走。虽并未刻意逾越界限，但无论是表演扭臀舞还是躺在舞台上仅演唱歌曲，都显得与众不同。将麦克风线缠绕在身上或将麦克风放入口中的“吃麦克风表演”尤其如此。刺激感官的同时，仍将说唱和演唱坚持到底的姿态。其一举一动都成为一种舞台语言，刺激着观众的感官。演出的高潮从登上公告牌单曲榜榜首的热门歌曲《Paint the Town Red》开始。她将麦克风递给观众引领合唱，而当充满酷炫节拍的《Boss Bitch》响起时，演出场地如同俱乐部般沸腾。她坐在舞台边缘演唱《Stranger》的那一刻，观众席上手机闪光灯汇成的波浪也十分壮观。从空前的热门歌曲《Say So》到终场曲《Jealous Type》。舞台上满溢的能量传递给观众后，充满了整个演出场地。“谢谢你，韩国！”随着简短的道谢和赠送玫瑰花的动作，演出落下帷幕。在眼前相遇的豆荚猫，并非仅仅专注于展示外表魅力的浮华明星。在这场持续约100分钟的演出中，她自始至终让观众随之起舞，是一位名副其实的“全球表演者”。史智媛记者 4g1@donga.com