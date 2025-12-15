韩美核磋商小组连“朝核”都没有提及……核保护伞越来越空洞化



旨在应对朝鲜核威胁的韩美间延伸威慑磋商机制“核磋商小组”上周在美国华盛顿举行了第五次会议，但在包含磋商结果的联合声明中，“朝鲜”一词本身已经消失。声明表示：“重申利用包括核在内的美国所有军事能力向韩国提供延伸威慑的承诺。”但是，此前声明中出现的应对朝鲜核威胁和针对朝鲜政权的警告性语句等有关提及朝鲜的措辞全部被没有出现。



此次核磋商小组会议是与今年1月第四轮磋商相隔11个月，也是特朗普第二届政府和李在明政府上台后的第一次。在前任政府执政的2023年，韩美首脑发表《华盛顿宣言》并成立加强核保护伞的磋商机制，在两国政权更迭后继续启动，意义不小。但有人指出，此次发表的联合声明分量还不到以前的一半，而且缺少了警告“朝鲜政权终结”“共同企划和共同实行”“增进战略资产的可视性”等主要内容，这说明韩美之间关于延伸威慑的讨论日益流于形式、不断被削弱。



对此，韩国国防部解释说，“这只是简洁地包含了韩美间磋商的成果”，但这是韩美两国政府不想刺激朝鲜的理解相结合的结果。特别是考虑到最近出台的美国国家安全战略中也没有提到朝鲜，美国似乎认为，在以明年4月特朗普总统访问中国为契机推进朝美首脑会晤的情况下，没有理由引起朝鲜的反对。韩美还把核保护伞相关的图象演习贴在非公开场合，保持着低调的应对基调。



不过，如果没有阻止朝鲜挑衅的遏制力为后盾，想把朝鲜拉到对话桌上的外交努力也难以取得成功。鉴此，这种怀柔的基调稍有不慎就会招致朝鲜的误判。没有必要去刺激朝鲜，但展示威慑力实有必要。韩国政府通过与美国的“同盟现代化”协议，承诺大幅增加自身防卫费，在传统防御中发挥主导作用，本就是以美国加强遏制朝鲜核武器的代价为前提的。尽管同盟磋商结果中出现了更多遗漏和省略，但这不应该成为核保护伞日益空洞化的真实写照。

