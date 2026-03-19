“原油確保戰”，韓國進口2400萬桶原油

韓國政府爲消除美國和伊朗戰爭長期化帶來的能源供求不確定性，決定從阿拉伯聯合酋長國追加引進1800萬桶原油。加上之前確定引進的600萬桶原油，總量達2400萬桶，相當於韓國石油日消費量（約280萬桶）的8倍。總統祕書室長姜勳植18日回國後在青瓦臺舉行新聞發佈會時表示：“已確定從（阿聯酋）緊急進口1800萬桶原油。用3艘阿聯酋國籍船供應600萬桶，並通過6艘韓國國籍船供應1200萬桶。”姜勳植以戰略經濟合作總統特使的身份於15日深夜出國前往阿聯酋，當天回到韓國。姜勳植6日也曾表示，“就從阿聯酋緊急引進600萬桶以上的原油達成了協議”。姜勳植表示：“（阿聯酋方面）還沒有比韓國更早得到原油供應的國家。阿聯酋明確表示，在原油供應方面，韓國是頭號優先對象。”青瓦臺認爲，此次韓-阿聯酋之間的協議將對原油供需穩定作出相當大的貢獻。由於中東局勢長期化，韓國政府從18日下午3時開始把對原油的資源安全危機警報從“關注”提升至“注意”級別。姜勳植表示：“在原油供應方面避免了最壞的情況。至少不會發生向大韓民國供應原油困難的情況。”與此同時，韓國和阿聯酋還同意簽署《原油供應網合作諒解備忘錄》，內容包括探索替代霍爾木茲海峽的供應渠道等。有評價認爲，由於伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全世界原油供應出現巨大問題，各國展開原油供需競爭，此次引進阿聯酋原油是加強兩國關係的結果。此前，阿聯酋還支援3000名韓國短期滯留者的回國。正在遭受伊朗導彈攻擊的阿聯酋要求韓國迅速提供國產地對空制導武器“天弓-2”。姜勳植還說，裝載石油化學產品的基礎原料、因中東局勢而出現缺貨現象的石腦油的1艘船舶也正在駛向韓國。韓國的石腦油進口量中有54%通過霍爾木茲海峽，由於供需不穩定，政府已於18日將石腦油指定爲臨時經濟安保品種。如果被指定爲經濟安保品種，政府將採取出口管制和儲備、進口處多元化等供求管理措施。申圭鎭 newjin@donga.com