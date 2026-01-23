韓國綜指“五千點時代”真的來了

韓國綜合股價指數（KOSPI，以下簡稱韓國綜指）22日盤中首次突破5000點。這是韓國股票市場在交易啓動70年後取得的裏程碑。半導體等優質大企業的業績增長引領了指數的上升。有評價認爲，韓國綜指突破5000點，爲打破海外市場所謂的“韓國折扣（低估韓國股市）”觀念提供了契機。韓國綜指當天以較前壹交易日上漲0.87%的4952.53點收盤。上午漲幅擴大的韓國綜指在盤中壹度觸及曆史最高點5019.54點。這是自1956年3月大韓證券交易所成立、韓國開始股票交易70年後取得的成果。由于進行獲利了結的外國投資者淨賣出2972億韓元，機構投資者淨賣出1028億韓元，收盤時未能守住5000點。去年4月9日，受緊急戒嚴狀態和美國加征關稅政策等因素影響，韓國綜指壹度跌至2293.7點，但今年以來連續12個交易日上漲，在9個月後翻倍並突破5000點大關。引領韓國綜指突破5000點的是在全球市場證明競爭力的半導體、汽車、軍工、造船等優質大企業。三星電子盤中市值突破1000萬億韓元，超越中國騰訊，躍居亞洲企業第三位。SK海力士的全年營業利潤預期達到148萬億韓元（摩根士丹利預測）。成功證明人形機器人技術的現代汽車，今年以來股價已上漲78.4%。主要外媒將韓國綜指突破5000點的背景歸因于人工智能（AI）産業發展帶來的半導體繁榮和企業控制結構改善努力。英國《金融時報》通過采訪亞洲市場專家評價稱：“韓國市場仍處于低估狀態，綜指突破5000點解決了韓國折扣的主要成因。”然而，韓國綜指的上漲與韓國的經濟增長脫節，這被視爲需要解決的課題。韓國銀行22日公布，去年韓國實際國內生産總值（GDP）年增長率爲1.0%，這是自2020年（-0.7%）因新冠疫情擴散導致經濟衰退以來的最低增長率。首爾大學經濟學系教授安炯炫（音）表示：“韓國綜指因期待半導體‘超級周期’而上漲，經濟增長率也維持在1%左右，但如果繁榮期過去，股價和增長率都可能大幅下滑。”池民九記者、洪錫浩記者 warum@donga.com、will@donga.com