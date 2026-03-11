本週實行“油價上限制”，首先要消除副作用



中東危機導致國內加油站油價飆升，韓國政府計劃本週啓動石油產品最高價格指定製。也就是說，韓國已處於緊急情況，即使控制價格也要穩定油價。石油價格管制是自1997年油價自由化措施以來的第一次。要徹底應對其副作用。



如果石油價格暴漲，政府可以根據《石油事業法》公佈石油產品的最高價格。問題是價格控制可能會引發市場歪曲和財政投入增加等副作用。20世紀七八十年代石油風波時期，政府公佈石油銷售價格低於成本價後，出現了煉油公司減產和加油站囤積等問題。受烏克蘭戰爭的影響，歐洲在2023年實行天然氣批發價格上限制時，部分供應商將銷路轉向了亞洲等國家。



要想減少這種能源價格控制的副作用，需要徹底杜絕囤積和串通，同時有必要採取彌補成本和公示價格差額的後續措施。贊成政府最高價格指定製的韓國加油站協會也提出了補償損失和差額清算的條件。雖然《石油事業法》中有保全煉油公司或加油站損失的支援依據，但這是需要投入鉅額財政的事情，因此要慎重設計制度。



如果政府人爲降低能源價格，節約能源的誘因就會消失。結果，如果出現囤積現象，能源進口費用增加，政府財政負擔就會加重。可能會引發用稅金支援富裕階層高價進口車或大型SUV油錢的爭議。就像油類稅下調措施連續延長一樣，能源價格和稅金一旦下調就難以再次上調。



中東危機究竟是短期戰，還是持續數月或數年的長期戰，目前尚無法判斷。在採取能源價格控制措施時，應明確實施時間、期限和結束條件，以避免過早採取措施以至於中東危機長期化時財政成爲“向無底洞裏放水”式的情況。



政府爲了籌措應對危機的財源，提出了利用因股市繁榮帶來的證券交易稅增加和半導體出口形勢良好 來的法人稅儘早編制補充的方案。在戰爭或災難等緊急狀況下，需要政府採取超出市場預測或現有政策的先行的、果斷的應對措施。但政府幹預總會伴隨副作用和費用。必須選擇性地把財政資金用在必要的地方，避免浪費寶貴的稅金。

