“美國抽調部分駐韓美軍薩德導彈”

據悉，駐韓美軍最近把部署在慶尚北道星州的薩德系統上安裝的部分攔截導彈從基地抽出，運到了外部。在與伊朗發生戰爭的美國正式向中東抽調駐韓美軍武器的情況下，美國開始準備轉移部分原本用於應對朝鮮威脅的防空戰鬥力核心“薩德”系統。隨着中東局勢進入長期化局面，有人擔心抽調駐韓美軍核心戰鬥力導致的空白期會長期化。據多名韓國政府消息人士10日透露，駐韓美軍最近把部分“薩德”攔截導彈運到了某處。一名消息人士表示：“據我所知，薩德攔截導彈被轉移到了其他美軍基地的‘愛國者’炮臺聚集的京畿道平澤市烏山美空軍基地。”一個“薩德”炮臺由交戰控制所、雷達和6個發射臺等組成，一個發射臺安裝有8個發射管，因此每個炮臺可以搭載48枚攔截導彈。韓國軍方內外有分析認爲，運往中東地區的駐韓美軍“薩德”攔截導彈可能多達數十枚。美國《華盛頓郵報》當地時間9日援引兩名美國國防部（戰爭部）人士的話報道說：“部署在韓國的部分薩德系統正在向中東轉移。”在由多層、重疊防禦構成的韓國防空網中，“愛國者”負責下層（40公里以下），“薩德”負責上層（40-150公里）。駐韓美軍在2017年部署“薩德”後，曾多次公開將保管在軍營基地的“薩德”攔截導彈轉移到星州基地，安裝在薩德發射臺進行演習。此次也有分析認爲，保管在軍營的“薩德”攔截導彈有可能被轉移到了某處。韓國政府高層人士就《華盛頓郵報》的報道表示：“（韓美之間）都是協商後進行的。”李在明總統10日在國務會議上表示：“韓國雖然對駐韓美軍根據本國需要運走部分防空武器持反對意見，但無法完全按照我們的意見貫徹，這也是無可爭辯的現實。”他還說：“我們應該忠實地具備可以自主防衛的自主國防力量。”分析認爲，美國特朗普政府一直宣稱的擴大駐韓美軍戰略靈活性成爲現實，這一表態是在強調應該積極應對。申圭鎮記者、尹相虎記者 newjin@donga.com、ysh1015@donga.com