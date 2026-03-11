特朗普：“與伊朗的戰爭是短暫的郊遊，即將結束”

美國總統特朗普當地時間9日用“短暫的郊遊”來形容與伊朗的戰爭，並表示戰爭“即將結束”。有分析認爲，受此次戰爭的影響，國際油價一度接近每桶120美元，對經濟產生的衝擊波正式開始，特朗普的表態暗示他有可能“提前宣佈勝利”，正在摸索退出戰略。特朗普當天在佛羅里達州邁阿密的多雷利度假村舉行的記者會上表示，“我們遠遠走在初期作戰日程前面。他們（伊朗）所擁有的一切都消失了”，主張戰爭即將結束。他在同一天舉行的美國共和黨活動中也反覆強調，與伊朗的戰爭是“短期的”。此前的7日，特朗普曾表示，“將按照需要（打這場戰爭）”，表現出不惜進行持久戰的意志。有分析認爲，他之所以在兩天後突然提出提前結束戰爭的可能性，是因爲受到伊朗封鎖霍爾木茲海峽等影響，油價暴漲，對戰爭的否定認識日益凸顯。在今年11月的中期選舉即將到來之際，美國國內的汽油零售價暴漲，反戰輿論擴散，政治負擔也隨之加重。實際上，特朗普在記者會上表示，“我們正在集中精力（在持續此次行動期間）讓石油和能源供應繼續流向世界”，強調了穩定油價的強烈意志。美國能源部長克里斯·賴特9日表示：“正在與七國集團討論共同釋放戰略儲備油。”不過，特朗普堅稱：“"直到敵人徹底失敗爲止，不會停止。”此外，伊朗前最高領導人哈梅內伊在2月28日美國和以色列的空襲中喪生後，其次子、被歸類爲強硬派的穆傑塔巴8日當選新最高領導人一事，特朗普表示“對他們的選擇感到失望”，繼續堅持不承認的原方針。爲了穩定市場、安撫輿論，特朗普雖然表示即將結束戰爭，但似乎並沒有放鬆針對伊朗的施壓。此外，對於特朗普聲稱“戰爭即將結束”，伊朗政權的核心、被稱爲“政府之上政府”的革命衛隊針鋒相對地表示：“決定戰爭結束的是我們。”有評價認爲，在穆傑塔巴當選最高領導人後，伊朗預告了將與美國決一死戰。申晋宇 niceshin@donga.com