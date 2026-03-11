“想創作壹部承載回憶的韓國傳統作品”

世界最負盛名的動畫制作公司“皮克斯動畫工作室”的故事總監約翰•科迪•金與燈光師趙成娟10日在接受視頻采訪時表示：“皮克斯目前尚未使用人工智能（AI），因爲我們重視傾注的心血與匠人精神。只要不失去這壹原則，相信人工智能帶來的影響不會太大。”兩人參與了4日在韓國上映的迪士尼•皮克斯動畫電影《河狸變身計劃Hoppers》的制作。金總監參與角色開發，制作了大量場景的分鏡腳本；趙燈光師則擔任了動畫的燈光指導。《河狸變身計劃》講述了通過將人類意識植入動物機器人的技術，變成海狸的女孩梅寶在動物世界中展開壹段意想不到的冒險故事。該片全球首映票房收入達8800萬美元（約合1293億韓元），創下2017年引發熱潮的《尋夢環遊記》之後，皮克斯原創作品的最佳首映票房紀錄。據悉，這部作品的靈感源于壹部動物紀錄片。導演丹尼爾•宗在觀看動物紀錄片時萌生了動物機器人的想法。金總監回憶道：“在導演的房間裏，燈光組、故事組聚在壹起自由提出想法，隨手畫畫。數千張示例中，98%都進了垃圾桶。正因爲經曆了無數次想法測試，《河狸變身計劃》獨有的風格才得以更加令人印象深刻吧。”兩人最關注的焦點是如何呈現亞裔主角梅寶的外貌。趙燈光師說：“白人的瞳孔是藍色，而東方人的瞳孔感覺不同。我們力求在色彩和深度感上做出差異化處理。”2000年加入皮克斯的趙燈光師曾在學生時代創作過壹部名爲《奶奶》的動畫，講述與祖母的回憶以及韓國曆史。她說：“在韓國生活時，曾覺得法國、迪士尼電影更好，但旅居海外後，對韓國傳統的興趣愈發濃厚。希望有朝壹日能嘗試創作帶有韓國元素的作品。”金泰彥記者 beborn@donga.com