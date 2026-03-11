朝鮮金與正：韓美聯合軍演“會帶來可怕的後果”

朝鮮勞動黨總務部長金與正10日對韓美聯合軍演“自由盾牌”表示強烈反對，並預告將進行挑釁，稱演習“將帶來可怕的後果”。也有分析認爲，金與正提及“所有可用的特殊手段”和“超強攻勢”等，暗示了緊急情況下朝鮮動用核武力的可能性。金與正當天上午發表談話，就“自由盾牌”演習威脅稱：“這是敵對勢力在我國主權安全領域附近進行的軍事力量炫耀之舉。稍有不慎就會造成難以想象的可怕後果。”她還表示：“我們將以包括必定是壓倒性的所有可用的特殊手段在內的破壞性力量作，作爲遏制力的負責任活動，像銅牆鐵壁一樣管理國家和地區安全的戰略威脅。”金與正表示：“我們將不斷反覆地讓對手認識到我們的戰爭遏制力及其致命性的表現。我們將努力提高破壞力，讓敵人不敢對敵，保衛國家堅實的和平。”此次談話是金與正在第九次黨代會上晉升爲部長級後首次發表談話，是在表達“對韓對美髮表信息的原角色沒有變化”。對此，韓國統一部官員評價稱：“雖然有恐嚇性的表述，但並沒有直接指名美國，也沒有提及核武力。考慮到目前的局勢，這針對的是韓美聯合軍演。”他認爲，在中東局勢等不確定性增加的情況下，朝鮮爲了不刺激美國，調整了水平。此外，據瞭解，在金與正發表談話後，美國向日本沖繩嘉手納空軍基地投入了專門用於追蹤彈道導彈的作戰偵察機（RC-135U）和“聯合鉚釘”（RC-135W）偵察機等監控朝鮮挑釁跡象的資產。申나리 journari@donga.com