據相關調查數據顯示，常駐韓國的外國人接近170萬人，其中壹半外國工薪族月薪爲200萬~300萬韓元。據韓國國家數據處和法務部10日發布的《2025年移民者居留現狀及雇傭調查結果》，截至去年5月，韓國國內15歲以上常住外國人達到169.2萬人。其中，65.5%的外國人爲就業狀態。從月平均工資水平來看，收入在200萬至300萬韓元之間的占比最高，爲50.2%。其後依次爲：月收入300萬韓元以上（36.9%）、100萬至200萬韓元（9%）、100萬韓元以下（3.8%）。月收入超過300萬韓元的外國人比例較五年前（16.4%）增長逾壹倍。然而，調查顯示，過去壹年中經曆過經濟困難的外國人占比也超過十分之壹，達到12.9%。其中，36.2%的人表示“因負擔不起醫療費而未能就醫”，29.4%的人稱“曾有過未能按時繳納公共事業費用的經曆”。從就業行業來看，礦業•制造業占比最高，爲44.9%；其後依次爲批發零售•住宿•餐飲業（20.4%）、事業•個人•公共服務（13.4%）、建築業（9.6%）。周工作時間方面，40至50小時占比58.1%，50至60小時占17.8%，60小時以上占8.7%。按居留資格劃分，在外同胞數量最多，爲41萬人（24.2%）；其後依次爲非專業就業19%（32.1萬人）、留學生14%（23.6萬人）。值得注意的是，爲補充國內勞動力不足而引入的非專業就業（E-9）簽證居留者首次超過30萬人。按國籍來看，韓裔中國人占比最高，達29.9%；其後依次爲越南人（16%）、中國人（8.1%）。從大洲來看，亞洲人占比高達91.4%。按居住地區統計，57.5%的外國人居住在首都圈。宋有根記者 big@donga.com