“吞併格陵蘭島的美國威脅非常嚴重，令人擔心第三次世界大戰”

“美國總統特朗普威脅吞併丹麥格陵蘭島，令人擔心第三次世界大戰。”當地時間20日，記者在丹麥首都哥本哈根國際機場見到了丹麥大學生阿斯加爾。他吐露不滿說：“委內瑞拉總統馬杜羅被趕下臺後，美國國內外輿論對特朗普總統感到不好，我感覺他把美國吞併格陵蘭島這張牌作爲轉變局面的手段。”另一名在機場見到的瑞典人漢斯表示：“對特朗普總統感到憤怒的丹麥人反應激烈，認爲不應該向美國出售本國製藥公司諾和諾德開發的肥胖治療劑‘韋戈維’。我也同意他們的憤怒。”特朗普最近強調吞併格陵蘭島的意志，並表示將對派兵到格陵蘭島的歐洲主要國家徵收追加關稅，美國和歐洲的矛盾正在深化。在哥本哈根見到的歐洲人指責特朗普，主張“以丹麥爲中心，歐洲應該積極應對”。據丹麥TV2電視臺19日報道，丹麥政府當晚向格陵蘭島派遣了“相當水平的兵力”。丹麥陸軍參謀總長佩特·博維森也與他們同行。丹麥最近已向格陵蘭島派遣數百名兵力。分析認爲，特朗普接連發表吞併言論後，丹麥強調了守護領土的意志。特朗普同一天在接受NBC電視臺的電話採訪時施壓說：“歐洲應該集中精力打好俄羅斯和烏克蘭的戰爭。”他還強調，要想阻止中國和俄羅斯等外部威脅，格陵蘭島是必不可少的。柳根亨 noel@donga.com