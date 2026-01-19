地區商圈與旅遊業因防彈少年團世界巡演效應而活躍

超級偶像男團防彈少年團（BTS）宣布將于4月9日、11日、12日在高陽綜合運動場開啓2026年世界巡演，京畿道高陽市周邊商圈隨之沸騰。據高陽市18日消息，演出消息公布後，“索諾肯高陽”等附近住宿設施共820間客房立即售罄。現代百貨等流通業界也已著手准備專用快閃店和促銷活動。高陽市計劃以此次防彈少年團演唱會爲契機，鞏固其作爲“全球演出樞紐”的地位。還將開發結合K美妝、K美食的旅遊線路，以便演出前後的遊客能在當地停留更長時間。高陽市市長李東煥（音）表示“此次演出是韓流旅遊複蘇的信號彈”，並承諾提供行政支持。釜山市也趕在預定于6月12日舉行的防彈少年團演唱會之前，著手根除住宿“宰客”現象。據18日住宿應用程序顯示，演唱會舉行的12日，釜山東萊區某汽車旅館的壹晚住宿費飙升至35萬韓元。這比僅壹天前的14萬韓元暴漲了2.5倍。平時10萬韓元左右的住宿費最高漲至90萬韓元，海雲台或廣安裏等著名旅遊景點的住宿費則超過壹晚100萬韓元。部分特級酒店的客房價格也上漲了兩倍以上。針對此類宰客收費爭議，李在明總統16日在其X平台（原推特）上表明立場稱“這是破壞整個市場秩序的惡劣暴行”，“必須連根拔除”。釜山市運營著遊客可通過二維碼舉報住宿設施不當漲價的系統，並計劃從19日起組建聯合檢查組進行現場檢查。高陽=李景珍記者、釜山=金華英記者 lkj@donga.com、run@donga.com