韓國半導體坐上了順風車……三星和SK將實現“營業利潤200萬億韓元”

有預測稱，隨着半導體“超級週期”（超繁榮期）正式開始，三星電子和SK海力士兩家公司明年的營業利潤合計將接近200萬億韓元。進入12月以來，主要證券公司接連上調三星電子和SK海力士兩家公司明年的營業利潤預測值。據證券界14日透露，Kiwoom證券把三星電子2026年合併基準的營業利潤預測值上調至107.612萬億韓元。這比證券界現有共識（最近3個月證券公司的平均預測值）83.2420萬億韓元高出29.3%。同期，iM證券把SK海力士明年的營業利潤預測值上調至93.8430萬億韓元。如果把最樂觀的預測值加在一起，兩家公司的營業利潤將超過200萬億韓元。● “營業利潤有望達到200萬億韓元”……一等功臣是DRAM目前，隨着包括通用DRAM（動態隨機存取存儲器）在內的存儲器半導體市場供不應求、供應不足現象的深化，價格急劇上漲。構築人工智能數據中心的雲服務企業開始進取性確保存儲器，產生了巨大影響。據市場調查企業DRAMeXchange透露，11月份個人電腦用DRAM通用產品（DDR48Gb 1GX8）的平均價格爲8.1美元，是今年1月份（1.35美元）的6倍。在這種趨勢下，證券界的視線都集中到了三星電子。因爲，在包括SK海力士和美國美光在內的3家全球存儲器公司中，三星的DRAM生產量最多，在銷售額中所佔比重也最高。LS證券分析稱：“競爭公司明年面臨晶圓廠空間不足，而三星電子則有足夠的空間擴大DRAM的生產。根據內存價格，有可能進一步提高業績。”有評價認爲，鑑於新增產能擴張困難，SK海力士的收益性改善將尤爲突出。現代汽車證券預測：“隨着通用DRAM價格的暴漲，SK海力士很有可能在全球DRAM企業中創下最高的收益性。”● 期待高帶寬顧客多元化韓國存儲器半導體企業的創紀錄業績展望背景中，還包括全球大型科技企業的定製型人工智能芯片自主開發問題。隨着爲降低英偉達對圖像處理器的依賴度的專用集成電腦市場的擴大，三星電子和SK海力士製造的高帶寬存儲器（HBM）的需求有望大幅增加。谷歌的張量處理器就是代表性例子，這是負責谷歌人工智能模型“傑米奈3”的學習和驅動的人工智能芯片。開放人工智能公司也開始了自己的人工智能芯片開發。亞馬遜雲科技開發了“訓練3”，微軟也將於明年推出人工智能芯片“Mia 200”。Kiwoom證券首席研究委員樸有嶽（音）分析稱：“確保專用集成電路爲主要顧客的三星電子2026年的高帶寬存儲器出貨量將是今年的3倍以上。明年第一季度（1月-3月）適用於主要專用集成電路芯片的高帶寬存儲器銷量將大幅增加，第二季度（4月-6月）將正式推出搭載在英偉達‘魯賓’上的HBM4。”李敏雅記者 omg@donga.com