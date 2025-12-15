韓美核磋商小組連“朝核”都沒有提及……核保護傘越來越空洞化



旨在應對朝鮮核威脅的韓美間延伸威懾磋商機制“核磋商小組”上週在美國華盛頓舉行了第五次會議，但在包含磋商結果的聯合聲明中，“朝鮮”一詞本身已經消失。聲明表示：“重申利用包括核在內的美國所有軍事能力向韓國提供延伸威懾的承諾。”但是，此前聲明中出現的應對朝鮮核威脅和針對朝鮮政權的警告性語句等有關提及朝鮮的措辭全部被沒有出現。



此次核磋商小組會議是與今年1月第四輪磋商相隔11個月，也是特朗普第二屆政府和李在明政府上臺後的第一次。在前任政府執政的2023年，韓美首腦發表《華盛頓宣言》併成立加強核保護傘的磋商機制，在兩國政權更迭後繼續啓動，意義不小。但有人指出，此次發表的聯合聲明分量還不到以前的一半，而且缺少了警告“朝鮮政權終結”“共同企劃和共同實行”“增進戰略資產的可視性”等主要內容，這說明韓美之間關於延伸威懾的討論日益流於形式、不斷被削弱。



對此，韓國國防部解釋說，“這只是簡潔地包含了韓美間磋商的成果”，但這是韓美兩國政府不想刺激朝鮮的理解相結合的結果。特別是考慮到最近出臺的美國國家安全戰略中也沒有提到朝鮮，美國似乎認爲，在以明年4月特朗普總統訪問中國爲契機推進朝美首腦會晤的情況下，沒有理由引起朝鮮的反對。韓美還把核保護傘相關的圖象演習貼在非公開場合，保持着低調的應對基調。



不過，如果沒有阻止朝鮮挑釁的遏制力爲後盾，想把朝鮮拉到對話桌上的外交努力也難以取得成功。鑑此，這種懷柔的基調稍有不慎就會招致朝鮮的誤判。沒有必要去刺激朝鮮，但展示威懾力實有必要。韓國政府通過與美國的“同盟現代化”協議，承諾大幅增加自身防衛費，在傳統防禦中發揮主導作用，本就是以美國加強遏制朝鮮核武器的代價爲前提的。儘管同盟磋商結果中出現了更多遺漏和省略，但這不應該成爲核保護傘日益空洞化的真實寫照。

