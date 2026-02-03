2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會期間，記者們出入最頻繁的地方是主新聞中心。連接主新聞中心的米蘭地鐵站是1號線的阿門多拉站和5號線的波爾泰洛站。在波爾泰洛站，吸引記者目光的是緊貼在線路圖旁牆面的巨幅插畫。上面描繪了參加2018年平昌冬奧會的短道速滑選手們過彎時的動態身影。走近細看，發現是“2018年平昌冬奧會短道速滑男子1000米半決賽”的場景。安全門上寫著“大韓民國”和數字“53”。旁邊則刻有數字“11”以及意大利短道速滑英雄阿裏安娜•方塔納的名字。這是爲了標識冬奧會短道速滑史上獲得最多獎牌的國家（韓國）和個人累計獲得最多獎牌的選手（方塔納）。安全門周圍粘貼的圖文展示了奧運短道速滑的曆史。各小項的獎牌得主名單上寫滿了熟悉的韓國名字。最引人注目的是“短道速滑女王”、本屆韓國代表團女隊隊長崔珉祯的名字。崔珉祯在2018年平昌冬奧會和2022年北京冬奧會上共獲得了3枚金牌和2枚銀牌。也有曾分別以韓國和俄羅斯國籍獲得金牌的安賢洙（俄羅斯名維克多•安）的名字。更換國籍參加多屆奧運會的選手名字旁標有“*”號。“安賢洙*”和“維克多•安*”均被列出。男子1500米金牌得主壹欄，則（頗爲微妙地？）並列著歸化中國的林孝埈（韓文名林孝俊）和黃大憲的名字。林孝俊在平昌冬奧會、黃大憲在2022年北京冬奧會分別獲得了該項目金牌。林孝埈因性騷擾問題與黃大憲産生糾紛甚至對簿公堂，最終選擇歸化中國。兩位選手將在本屆冬奧會上，自平昌冬奧會後時隔八年再次作爲對手相遇。壹位與正在四處打量牆面的記者目光相遇的歐洲廣播公司記者說道：“另壹邊也有。在米蘭舉辦的四個冰上項目（速度滑冰、短道速滑、花樣滑冰、冰球）都有展示。我也是第壹次看到這種。”浏覽各項目的奧運信息和動感照片花了近20分鍾。這些華麗的插畫等作品是奧運博物館“YesMilano”與米蘭地鐵5號線合作的項目。希望在此期間到訪米蘭的韓國人，能來此感受壹番自豪之情。任寶美 bom@donga.com