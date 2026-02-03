隨著中國“限韓令”緩和預期升溫 韓國時尚品牌紛紛進駐上海

在全球第二大時尚消費市場中國尋求新增長動力的韓國品牌正加快行動步伐。這與中國“限韓令”（限制韓流措施）有望緩和的預期相契合，加之韓國品牌在中國年輕群體中人氣攀升，各品牌正籌劃通過高端化、本土化戰略強化競爭力。2日，LF集團宣布在中國上海“新天地”開設其高端休閑品牌Hazzys（哈吉斯）的海外首家旗艦店“SPACE H上海”。這是繼首爾中區明洞的SPACE H首爾之後，LF集團設立的第二個重點門店。新天地是國際奢侈品牌雲集的精品街區，聚集了大量關注時尚的中國年輕群體及各國遊客。LF集團自2007年與中國三大男裝企業之壹報喜鳥集團建立合作夥伴關系，在華開展業務，至今已在百貨商場及大型購物中心運營約60家門店。此次新增旗艦店，意在將Hazzys推向高端品牌。韓國時尚品牌Musinsa也于去年12月在上海開設了海外首家門店“Musinsa Standard上海淮海百盛店”。繼其首家海外集合店“Musinsa Store上海安福路”之後，該公司接連布局上海，展現出以上海爲中心拓展中國業務的意圖。Musinsa正爲韓國中小時尚品牌在初期階段穩定進入海外市場提供全方位支持，包括開拓銷路、市場營銷及物流等。Marithe+Francois Girbaud亦于去年7月通過Misto Holdings（前身爲Fila Korea）在上海新天地開設首家門店。運營眼鏡品牌Gentle Monster的IICOMBINED公司也于2016年正式進軍中國市場，目前在北京和上海運營著20多家門店。此外，在中國MZ世代中廣爲人知的品牌如EMIS、MLB等，也正以上海等地爲中心，不斷增加在中國市場的門店數量。在中國校服市場備受青睐的Hyungji Elite上月與中國智能外骨骼機器人專業企業“上海衆帥機器人有限公司”簽署業務合作協議，共同開發“可穿戴機器人”，以擴大其在中國的影響力。韓國國內時尚企業認爲韓國服裝市場難以持續增長，正致力于開拓中國市場。據産業通商資源部發布的“2025年年度及12月進出口動向（暫定值）”，自去年1月1日至12月25日，對華紡織品出口額達13.7億美元，超過對美出口額（12.7億美元）。據大韓貿易投資振興公社等機構分析，韓國時尚市場受消費停滯影響，預計年均增長率僅維持在1%左右，而中國市場則有望實現3%以上的增長。首爾大學服裝學系教授秋湖貞（音）分析稱：“在韓國國內時尚市場面臨增長極限的情況下，進軍地理位置鄰近且時尚市場規模龐大的中國是必然的戰略。上海作爲引領潮流的時尚城市，其地位舉足輕重，將成爲時尚品牌極具吸引力的選擇。”李素貞記者 sojee@donga.com