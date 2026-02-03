以《APT.》開啓序幕 以《Golden》落幕的格萊美

“《Golden》終于終結了K-Pop成爲世界級強者的漫長渴望。”（美國《紐約時報》）收錄于奈飛動畫片《K-Pop：獵魔女團》的歌曲《Golden》在美國最具權威的流行音樂頒獎禮“格萊美獎”上獲獎，這在K-Pop中尚屬首次。在“年度制作”等三個獎項類別中提名的朴彩英（Rosé）雖未獲獎，但作爲首位登上格萊美開場舞台的韓國歌手，展現了K-Pop的地位。● “以韓語歌詞歌曲獲得格萊美”當地時間1日，在美國洛杉矶加密貨幣網體育館舉行的第68屆格萊美頒獎禮上，歌手李在、制作人Teddy以及制作團隊24和IDO（李由翰、郭重圭、南熙東）憑借歌曲《Golden》獲得了“最佳視覺媒體歌曲”獎。該獎項授予爲電影、電視劇等視覺媒體創作的歌曲的創作人員。在主頒獎典禮前的先行頒獎禮上獲獎的李在高興地表示：“以包含韓語歌詞的歌曲獲獎意義更爲重大”，“今天是慶祝韓國文化的場合。”“在我成長的時候，人們還不知道韓國在哪裏，也不知道是什麽樣的國家。所以，大家唱《Golden》並跟著唱韓語歌詞的事實令人驚訝又感動。”自1959年起由美國錄音學會主辦的格萊美獎，至今韓國獲獎者僅限于古典及技術類獎項。1993年，女高音歌唱家曹秀美首次獲得古典歌劇類“最佳專輯獎”後，大提琴家金基賢（2011年）以及錄音工程師、Soundmirror Korea代表黃秉俊（2012年、2016年）也曾獲獎。防彈少年團在2021年至2023年連續三年入圍“最佳流行組合/團體表演”獎提名名單，但最終未能獲獎。海外媒體也對《Golden》的格萊美獲獎表示關注。英國廣播公司評價稱：“此次獲獎表明，人們對K-Pop音樂的文化及商業影響力的認知度提高了。”《紐約時報》報道稱：“繼金球獎和格萊美之後，《Golden》還瞄准了3月的奧斯卡獎。”● 強烈的K-Pop存在感當然遺憾也不少。《Golden》雖入圍了“年度歌曲”等5個通項大獎類別，但未能獲得更多獎項。朴彩英的《APT.》也入圍了“年度歌曲”和“年度制作”等3個獎項，但未能捧回獎杯。尤其令人遺憾的是“最佳流行組合/團體表演”獎落空。《Golden》、《APT.》以及韓美合作女團KATSEYE的歌曲《Gabriella》等三首歌曲參與角逐，但最終被音樂劇電影《魔法壞女巫》的歌曲《Defying Gravity》獲得。大衆音樂評論家鄭民宰表示：“K-Pop歌曲有三首入圍，似乎分散了評委的選票。”但今年的格萊美獎上，K-Pop的存在感比以往任何時候都更加突出。朴彩英與布魯諾•馬爾斯壹同呈現了震撼的開場舞台。歌手比莉•艾利什跟唱、麥莉•賽勒斯起舞的畫面也被攝像機捕捉到。女團KATSEYE也登上主舞台表演了歌曲《Gnarly》，去年獲得托尼獎六項大獎的韓國原創音樂劇《也許美好結局》的百老彙主演們也在先行活動中獻唱。● “趕走ICE”等譴責特朗普政府之聲被視爲格萊美最高榮譽的“年度專輯”獎由波多黎各籍歌手“壞痞兔”的西語專輯《Debi Tirar Mas Fotos》獲得。這是格萊美史上首次有西語專輯獲得該獎。當天的頒獎禮上，譴責美國總統唐納德•特朗普移民政策的聲音不斷。壞痞兔在獲得“最佳都市音樂專輯”獎時高喊“趕走ICE（美國移民和海關執法局）”，現場響起熱烈掌聲。獲得“年度歌曲”獎的艾利什也表示：“我心存感激，但老實說只有壹件事要說”，“在被盜取的土地上，沒有誰是非法移民。”中國西藏精神領袖達賴喇嘛也榜上有名。收錄其演講和信息的專輯獲得了“最佳有聲書、旁白及故事講述專輯”獎。史智媛記者 4g1@donga.com