美國關稅威脅吹冷出口薰風，國會應儘快消除不確定性



韓國1月份出口額超過600億美元，創下歷史新高。對美國汽車出口卻減少12.6%。未能抵擋來自美國的關稅衝擊。美國總統特朗普還威脅韓國“再次將關稅從15%上調至25%”。如果關稅再次上調成爲現實，對美最大出口產品汽車將遭受直接打擊。



美國聲稱，“在韓國國會批准之前美韓沒有貿易協議”，要求韓國通過《對美投資特別法》。韓國產業通商部官金正官和通商交涉本部長呂翰九等“通商兩大巨頭”緊急訪問美國，但成果只是“消除了兩國間不必要的誤會”。據說，美方反而開始着手準備刊登官報等提高關稅的措施。來自美國的關稅炸彈進入了一觸即發的狀況。



成爲問題的《對美投資特別法》中包含了以美國對韓對等關稅降至15%爲代價，韓國對美投資3500億美元的履行方案。去年11月提出的法案至今仍被擱置在國會。共同民主黨計劃在2月臨時國會會議期間處理該法案。但是，管轄法案的國會財政經濟企劃委員長所屬的國民力量黨堅持“必須得到國會批准同意才能通過法案”的原則。美國以總統行政命令的形式實施了韓美協議內容，但韓國沒有必要爲了得到國會的批准而浪費時間，自行扣上枷鎖。



對美投資是韓國經濟難以承受的負擔。但是，在靠半導體、汽車等出口支撐的經濟狀況下，這也是不可避免的選擇。日本、臺灣也以龐大的對美投資包袱獲得了關稅下調。據說，即將於3月與美國舉行首腦會談的日本已經通過與美方的協商，正在縮小首腦會談上發表的1號對美投資對象。如果只有韓國表現出猶豫不決的態度，就會給美國追加報復藉口。



本來，韓國在美國的汽車生產比重就比日本低，因此對關稅衝擊非常脆弱。如果美國再次提高汽車關稅，現代汽車和起亞每年將承擔4萬億至5萬億韓元的追加費用。要想延續出口薰風，國會必須出面消除對美投資特別法和關稅不確定性。在國家利益面前，不能有朝野政黨之分。

