“衆議院擁有310個席位”，預計高市會取得壓倒性勝利，日本有可能修改憲法

有預測認爲，日本首相高市早苗將在8日舉行的衆議院選舉中大獲全勝。特別是執政黨自民黨和聯合執政黨日本維新會的議席有可能超過全體議席的三分之二（310席）。有人提出，如果高市早苗的大勝成爲現實，爲了成爲她平時所說的“可以戰爭的普通國家”，有可能修改憲法。也有分析認爲，最近通過韓日首腦間“穿梭外交”拉近距離的韓日關係，不確定性可能會增大。● “高市壓倒性勝利”，執政黨有望獲得三分之二議席《朝日新聞》以1月31日至2月1日對約37萬名選民進行的電話、網絡調查爲基礎，對選情進行分析的結果顯示，自民黨在議會選舉中將遠遠超過單獨過半數（233席）。據分析，如果加上聯合執政的日本維新會，執政聯盟的議席將超過300席，最多有可能獲得衆議院（465席）的三分之二（310席）以上。除去目前自民黨（199席）和日本維新會（34席）共233席，還將增加70、80席以上。相反，第一在野黨立憲民主黨和第三在野黨公明黨高呼團結中立勢力而成立的新黨“中立改革聯合”，預計只有現有議席（167席）的一半。其他調查也顯示，高市很有可能大勝。《日本經濟新聞》1月29日表示，自民黨有望單獨過半數議席，《讀賣新聞》同一天也預測，自民黨有望單獨過半數議席，執政聯盟有望確保261席以上議席。此前，高市早苗曾提出議會選舉目標爲“執政黨過半數”。根據各種輿論調查結果，這一目標可輕鬆超過，執政黨的最大議席展望成爲焦點。● 如果議會選舉大勝，高市可能會修改憲法如果此次自民黨單獨過半成功，這將是自2021年10月日本前首相岸田文雄舉行議會選舉（自民黨261席）後，時隔4年零3個月再次過半。當時自民黨和執政的公明黨（32席）加在一起共掌握293席。如果此次執政黨獲得衆議院三分之二的議席，即使各種法案不能通過朝小野大的參議院，也可以在衆議院重新表決。不僅可以通過以“高市”牌積極財政爲先導的預算，還可以通過修改安保三文件、重新討論“不擁有、不製造、不運入”的無核三原則、強化外國人管理政策等立法措施。也有人預測，這可能會接近前首相安倍晉三也沒有實現的憲法修改。高市早苗已經把修改憲法列入國會選舉公約。對此，有人提出，規定永久放棄戰爭和武力活動、擁有陸海空戰鬥力及否認國家交戰權的憲法第九條有可能被修改。在日本，憲法修正案需要衆議院和參議院三分之二的在籍議員同意才能提出，之後在國民投票中獲得過半數才能通過。執政黨此次即使確保三分之二的衆議院席位，參議院仍處於朝小野大的局面。自民黨（100席）和日本維新會（19席）是否會擴大與中立保守國民民主黨（25席）、極右傾向的參政黨（15席）、日本保守黨（2席）、無黨派（6席）等的修憲共識，確保三分之二（166席）的參議院席位備受關注。如果權力通過此次國會選舉集中到高市早苗手中，對今後韓日關係產生的影響，各方有各不相同的展望。有預測認爲，高市早苗此前表現出改善韓日關係的意願，可能會更加積極地改善關係；與此同時，在之前剋制自己聲音的獨島等歷史問題上，可能會更加明確地表明自己的立場。黃仁贊 hic@donga.com