在野黨批評“房地產分配”，李在明抨擊“誣陷從北”

李在明總統2日針對國民力量黨抨擊稱：“擁護亡國的房地產投機、不合時宜的誣陷從北（追隨朝鮮）行爲，現在該到此爲止了吧！”李在明當天在社交平臺上鍊接了國民力量黨首席發言人崔寶允前一天批判李在明政府1月29日供應對策的評論。崔寶允在前一天的評論中，就向首都地區核心位置提供約6萬套住宅的對策主張：“最快、最現實的解決方法是通過放寬限制，搞活民間主導的再開發、再建築。（現在的做法）與要求滿足於政府規定的‘房地產分配’沒有兩樣。”李在明予以反駁，把在野黨將供給對策比喻爲“朝鮮式配給制”的主張爲“扣從北的帽子”。1月31日，李在明就國民力量黨的批評指出：“有些人像幼兒園學生一樣聽不懂。”青瓦臺一名相關人士表示：“國民力量黨的說法實在不像話，總統作出了迴應。”李在明當天在社交平臺上還鏈接了“首爾市江南區開浦洞公寓園區出現了降價4億韓元左右的急售房產”等內容的報道。這是在定於5月9日的多套房產者轉讓稅重課延期結束之前，繼續向擁有多套房產者施壓要求出售住宅。青瓦臺就多套房產者轉讓稅重課緩期結束時間斬釘截鐵地表示：“很明顯，將於5月9日結束。”青瓦臺發言人姜由楨強調：“這是李在明總統不斷強調的問題。這是一種社會承諾，也是政策一貫性問題。”對於這是否是上調房地產擁有稅等稅制調整信號的提問，姜由楨表示：“總統曾說過擁有稅是‘最後的手段’。正在制定各種房地產政策，爲了在這方面取得實效，將竭盡全力。”她還表示，“只有在認爲所有稅改革最終都不可能（取得實效）的時候，纔會考慮”，打開了增稅的可能性。姜由楨就李在明從1月23日起到當天爲止上傳了11篇房地產政策文章一事表示：“這是爲了繼續表現出一貫落實政策的意志。”國民力量黨對李在明連日來通過社交平臺發佈房地產信息表示反對，稱“這是威脅式、訓斥式的經濟學，也是針對國民的威脅性社交平臺政治”。該黨院內代表宋彥錫當天在黨最高委員會議上表示：“俗話說，壞東西學得快，像“在5月9日之前賣掉房子”這種威脅國民式的政治形態，不知是不是從通過社交媒體單方面通報加徵關稅的美國總統特朗普那裏學到的。”朴勳相記者、李採完記者 tigermask@donga.com、chaiwan@donga.com