內亂特檢：“尹錫悅宣佈戒嚴，是爲了剷除反對自己的勢力”

據悉，針對去年12月3日時任總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴的動機，內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）作出了“目的是剷除反對自己的政治勢力”的結論。尹錫悅爲了在沒有合法文書的情況下逮捕和拘禁當時在野黨共同民主黨以及國民力量黨代表韓東勳等反對自己意願的勢力，發動了非法戒嚴。趙恩錫將於15日親自發表包括特檢判斷的尹錫悅宣佈緊急戒嚴的動機和最初準備時間等在內的調查結果。今年6月18日開始調查的特檢三次延長調查期限，在半年（180天）後的14日結束了調查。據悉，特檢得出的結論是，尹錫悅2023年10月晉升國軍反間諜司令呂寅兄和陸軍參謀總長樸安洙（戒嚴司令）的軍隊人事安排前後，就考慮到了動員軍隊的戒嚴。特檢認爲，尹錫悅去年10月-11月向朝鮮平壤一帶派遣無人機，企圖激化韓朝間危機，爲緊急戒嚴制造名分。特檢以戒嚴國務會議總統室閉路電視影像爲基礎，詳細掌握了尹錫悅等主要國務委員當天的行蹤，拘留了前國家情報院院長趙太庸和前行政安全部長李祥敏等人並移交審判。不過，法院駁回了特檢針對前國務總理韓德洙和前法務部長官樸性宰的逮捕令申請，進行了不逮捕起訴。關於妨礙解除戒嚴案表決的疑惑，特檢針對國民力量黨議員秋慶鎬提出的拘捕令申請也被法院駁回，在野黨批評這是“無理的標靶調查”。高道藝記者、崔美松記者 yea@donga.com、cms@donga.com