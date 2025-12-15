“黃金組合”申裕斌和林鍾勳問鼎冠軍，WTT香港總決賽翻越“萬裏長城”

“黃金搭檔”林鍾勳（28歲•韓國交易所）-申裕斌（21歲•大韓航空）組合在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港總決賽2025中翻越“萬裏長城”中國隊，作爲韓國選手史上首次問鼎該賽事冠軍。林鍾勳-申裕斌組合13日在香港舉行的該賽事混合雙打決賽中，以3比0（11比9、11比8、11比6）完勝由男、女單打世界排名第壹選手搭檔的中國隊王楚欽-孫穎莎組合。該賽事是世界乒乓球職業大聯盟系列賽中的大獎賽、冠軍賽及挑戰賽，根據排名積分僅邀請高水平選手參加，具有“王中王”戰性質。在此賽之前，林鍾勳-申裕斌組合曾與王楚欽-孫穎莎組合交手6次，6戰皆負。去年巴黎奧運會半決賽以2比4告負，今年5月多哈世錦賽半決賽則以0比3完敗。由男、女單打絕對強者組成的王楚欽-孫穎莎組合，在此次決賽前已保持了長達18個月的不敗紀錄然而，在半決賽中以3比1擊敗中國隊的林詩棟-蒯曼組合晉級決賽的林鍾勳-申裕斌組合，從當天比賽伊始便氣勢如虹。第壹局在9比9平後，林鍾勳以強勢進攻得分，緊接著王楚欽的進攻出界，韓國組合拿下該局。在第二局頂住中國隊反撲的林鍾勳-申裕斌組合，在第三局未遇太大危機便鎖定勝局。申裕斌賽後表示：“多虧了（林）鍾勳哥哥的良好支持，才能順利打好開局”，“也想向帶傷堅持戰鬥到底的對方選手致以謝意。”中國的孫穎莎在之前進行的女單半決賽中左腳踝受傷，帶傷完成了比賽。而如此表示的申裕斌，也因8日在中國成都結束的混合團體世界杯時膝蓋韌帶受傷，並非處于最佳狀態。盡管上月30日剛剛結婚，但爲了備戰賽事甚至推遲蜜月旅行的林鍾勳，用這場勝利爲新娘送上了最好的結婚禮物。林鍾勳表示：“感謝（申）裕斌在身體狀態並非完美的情況下，仍然竭盡全力堅持到最後。能贏得本站賽事的冠軍，我感到很高興。”趙英宇記者 jero@donga.com