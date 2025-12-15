“首爾！全體起舞！”13日下午，京畿道高陽市韓國國際展覽中心第二展廳10號廳。如此寒冷的天氣，舞台卻這般火熱。豆莢貓果然是豆莢貓。爲紀念今年9月發行的第五張正規專輯《Vie》而舉行的首次韓國演出，美國流行歌星豆莢貓讓沖破暴風雪聚集而來的約1萬4000名觀衆身上的寒意瞬間融化。貫穿整場的表演，同時提升了所有人的體溫、呼吸和專注力。豆莢貓是通過今年2月與韓國女子組合BLACKPINK成員LISA合作的歌曲《Born Again》而爲韓國歌迷所熟知的全球偶像。她于2014年出道，憑借《Juicy》、《Say So》等歌曲在短視頻平台TikTok上作爲“梗”傳播，獲得了大衆人氣。但在首次韓國演出中展現的豆莢貓，並非尋常的“病毒式明星”。她展現了作爲說唱歌手的銳利鋒芒和狂野能量、根據需要巧妙遊走于強弱之間的柔美嗓音，以及將身體盡情投入舞台畫布的表現力。這是壹位更爲立體且老練的“全能型選手”。通常這類演唱會上，無論男女音樂人，更換三四套舞台服裝是常態。但豆莢貓在此次世界巡演中，全程只穿壹套服裝登台，完全專注于表演本身。在韓國演出中，她搭配了帶有銀色裝飾的“下衣失蹤”式黑色緊身衣、複古貝雷帽和綠色假發。從充滿80年代風情的開場曲《Cards》開始，豆莢貓的舞台豐富而充滿活力。在歌頌與戀人浪漫瞬間的歌曲《Kiss Me More》中，夢幻般的嗓音尤爲突出。隨後的尖銳說唱曲《Get Into It》則洋溢著野性的能量。演唱完以“美麗無罪”歌唱自尊的《Gorgeous》後，她綻放笑容、送出飛吻的從容姿態也令人印象深刻。作爲壹場“未成年人禁止觀看”的演出，其極具挑逗性的舞台在“19禁”尺度上遊走。雖並未刻意逾越界限，但無論是表演扭臀舞還是躺在舞台上僅演唱歌曲，都顯得與衆不同。將麥克風線纏繞在身上或將麥克風放入口中的“吃麥克風表演”尤其如此。刺激感官的同時，仍將說唱和演唱堅持到底的姿態。其壹舉壹動都成爲壹種舞台語言，刺激著觀衆的感官。演出的高潮從登上公告牌單曲榜榜首的熱門歌曲《Paint the Town Red》開始。她將麥克風遞給觀衆引領合唱，而當充滿酷炫節拍的《Boss Bitch》響起時，演出場地如同俱樂部般沸騰。她坐在舞台邊緣演唱《Stranger》的那壹刻，觀衆席上手機閃光燈彙成的波浪也十分壯觀。從空前的熱門歌曲《Say So》到終場曲《Jealous Type》。舞台上滿溢的能量傳遞給觀衆後，充滿了整個演出場地。“謝謝妳，韓國！”隨著簡短的道謝和贈送玫瑰花的動作，演出落下帷幕。在眼前相遇的豆莢貓，並非僅僅專注于展示外表魅力的浮華明星。在這場持續約100分鍾的演出中，她自始至終讓觀衆隨之起舞，是壹位名副其實的“全球表演者”。史智媛記者 4g1@donga.com