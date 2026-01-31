警方三度要求後終出席 Coupang臨時代表羅傑斯接受調查 信息泄露相關“自行調查”合法性遭集中追問

就Coupang個人信息泄露事件，Coupang韓國臨時代表哈羅德•羅傑斯于30日前往警方接受調查。距離去年11月Coupang向個人信息保護委員會報告約3370萬個客戶賬戶遭非法泄露已過去約兩個月。羅傑斯代表涉嫌在Coupang方面進行的個人信息泄露相關自行調查過程中，試圖銷毀相關證據等。首爾警察廳Coupang專案組當日下午2時許，以嫌疑人身份傳喚羅傑斯代表，就銷毀證據、妨礙公務執行等嫌疑進行調查。進入首爾鍾路區首爾警察廳大樓前，羅傑斯代表表示：“Coupang將壹如既往，全面配合韓國政府的調查”，“也將積極配合警方調查。”對于“信息泄露僅3000件的依據是什麽”、“是否承認銷毀證據嫌疑”等提問，他未作任何回答，徑直走向調查室。羅傑斯代表的此次調查，是在警方三次要求其出席後進行的首次調查。羅傑斯代表此前未響應警方的兩次傳喚，在14日接到第三次傳喚通知後表示將配合，並于21日入境韓國。對此，警方雖申請了禁止出境，但檢方以羅傑斯代表有出席意願等爲由，認爲禁止出境並不妥當。警方當天重點追問的嫌疑包括銷毀證據、利用地位妨礙公務執行、妨礙業務等。其中核心在于Coupang向調查機關提交證據物的過程及其自行調查的合法性問題。此前，Coupang未向警方請求協作，也未告知調查事實，便收回了作爲個人信息泄露嫌疑人的中國籍前員工的筆記本電腦。之後于去年12月25日公布了“泄露者存儲的客戶信息約3000件”的自行調查結果。Coupang在公布結果四天前，將筆記本電腦等證據任意提交給了警方。警方正在確認提交的資料是否存在部分刪除等銷毀證據的迹象。警方認爲泄露規模與Coupang的自行調查結果不同，可能在3000萬件以上。此外，羅傑斯代表在國會聽證會上主張“是根據國家情報院的指示進行的自行調查”，但因國情院對此予以否認，他也涉嫌在國會作僞證。千鍾炫記者 punch@donga.com