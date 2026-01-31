韓國政府尋求關稅解決方案，向美國提出“立法前磋商”

在美國總統特朗普宣佈將對韓國的關稅從15%上調至25%後，韓美商務部長當地時間29日舉行首次會談，但未能達成協議。韓國政府表示，在國會處理被推遲的對美投資特別法之前，可以與美國進行事前投資處磋商，但據悉美國要求儘快制定對美投資履約時間表。韓國產業通商部長金正官當天在美國華盛頓商務部大樓與美國商務部長盧特尼克舉行會晤。這是在特朗普宣佈重新對韓國加徵收關稅方針三天後首次舉行高層面對面磋商。金正官在結束1個多小時的會晤後對記者們表示：“現在還沒有得出結論。談了很多，決定明天（30日）早上再見面。”對於“是否與美國討論過刊登官報的日程”的提問，金正官回答：“沒有（討論）到那種程度。”據悉，美國方面此前解釋說，爲了對韓國重新徵收關稅，已經進入了刊登官報等實務工作。特朗普29日在內閣會議上就美國加徵關稅表示：“事實上已經很友好了，可能會更高。”據悉，韓國政府提議，即使在特別法處理之前，也可以考慮與美國就對美投資項目進行事前磋商，並正在說服美國撤回上調關稅的方針。其宗旨是，由於政府不能在國會固有權限的特別法處理時間上作出保證，因此，如果韓美之間對投資處進行協商，在法律通過後，可以提前履行對美投資的時間。當天下午抵達華盛頓的韓國產業部通商交涉本部長呂翰九也計劃不久後與美國貿易代表部代表格里爾進行會晤。在這種情況下，美國財政部當天再次將韓國指定爲匯率觀察對象國。韓國在2023年11月被排除在匯率觀察對象國之外，但從特朗普政府上臺之前的2024年11月開始再次被列入。雖然指定匯率觀察對象國本身不會立即引發制裁，但有人擔心今後可能會成爲通商施壓手段。青瓦臺表示：“據我所知，此次重新指定是根據美國財政部的評價標準做出的機械性決定。”申圭鎮記者、尹多彬記者 newjin@donga.com、empty@donga.com