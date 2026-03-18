特朗普稱“4.5萬名駐韓美軍保衛韓國”，連日施壓要求韓國派兵

美國總統特朗普當地時間16日在敦促世界各國共同參與旨在保障中東產原油核心運輸通道霍爾木茲海峽安全運行的軍事行動過程中強調，“美國在韓國駐有4.5萬名（美軍）兵力”。這一表態露骨地表現出“交易性安保觀”，向韓國施壓，即既然美國保障韓國的安全，那麼韓國也應積極參與美國對伊朗的軍事行動。也有分析認爲，美國有可能把此次派兵問題與駐韓美軍的規模及作用規定、防衛費磋商等聯繫起來。特朗普當天對記者說：“我們要記住，我們在日本有4.5萬名士兵。在韓國也有4.5萬名士兵，在德國有4.5萬-5萬名士兵。”他還說：“我們正在保衛所有這些國家。”特朗普此前曾要求韓國、中國、日本、英國、法國等7個國家參與組建護衛霍爾木茲海峽的聯合體。但分析認爲，由於這些國家擔心捲入戰爭而拒絕參與或一貫採取慎重態度，特朗普正面提出了“美國的安全貢獻”問題，加大了施壓力度。特別是，特朗普還大幅誇大了目前只有2.85萬人的駐韓美軍兵力規模。韓國政府尚未就派兵問題明確表明立場。外交部長趙顯17日在國會外交統一委員會全體會議上就美國是否要求向霍爾木茲海峽派兵表示：“目前難以回答。”對於共同民主黨議員金相旭提出的“美國是否提出過正式要求”的提問，趙顯答道：“可以說是要求，也可以說不是。”相反，國防部長安圭伯在國會國防委員會全體會議上就美國是否要求韓國派兵表示：“國防部沒有接到美國的任何正式要求。”此外，特朗普還表示，將原定於本月末至下月初舉行的與中國國家主席習近平的首腦會談推遲一個月舉行。他說：“因爲戰爭，我想在這裏（美國）。已（向中方）請求（會談）推遲一個月左右。”華盛頓=常駐記者申晉宇、申娜莉記者 niceshin@donga.com、journari@donga.com