走路、少用、換掉、關掉……到了通過“能量減耗”度過危機的時候



由於中東事態，兩成世界原油通過的霍爾木茲海峽陷入癱瘓，國際油價暴漲，但看不到海路重新開放的跡象。即使此次危機平息，想要恢復被破壞的中東石油設施和港灣等供應網，也需要一段時間。國際能源署警告說：“中東戰爭正在製造世界原油市場歷史上最大的供應網干擾。”



李在明總統17日提及中東事態長期化的可能性時表示：“爲了向全社會擴散節約能源的努力，如果有必要，請儘快制定汽車五部制或十部制等多方面的需求節約對策。”政府在儲備油208天的基礎上，18日通過阿聯酋又確保了1800萬桶原油，但如果中東事態長期化，就不能就此安心。



與韓國的經濟規模相比，韓國的能源消費更多。如果政府投入稅金控制石油價格，降低油類稅，雖然可以暫時減輕供給衝擊，但也有減少節能誘因的副作用。如果能源消費不減少，購買能源的外匯支出就會增加，爲了穩定價格，需要投入鉅額財政。



國際能源署建議，僅靠政府的支援和生活中的行動變化，就能在短期內獲得節能效果。也就是說，如果將取暖溫度降低1°C，可以減少7%左右的能源，在高速公路上只要減速10公里，每年就能節約60歐元（約10.28萬韓元）。用大衆交通代替私家車或近距離步行，對節約能源和健康也有幫助。有必要像K-Pass一樣，利用定額制交通卡，擴大根據大衆交通使用量返還一定金額的支援政策。如果情況惡化，還要階段性地增加在家辦公。



只要更換舊建築的窗戶或效率低下的家電產品，就能起到很大的節能效果。減少用電量就會進行補償的韓國電力的“能源返現”制度、低收入層購買能源高效率產品時給予補貼的制度等非常有效。韓國70%的原油依賴中東。應該把此次危機作爲通過核能發電或太陽能、風力等實現能源多元化的契機。



不開車，多走一步，多減少取暖或熱水，換成能源高效率產品，再關一關電子產品，這種“能源減耗”是生活中可以實踐的克服危機的方法。

