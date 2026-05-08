特朗普：“有可能在訪華前與伊朗達成結束戰爭協議，差不多了”

美國總統特朗普當地時間6日在白宮對媒體表示：“（與伊朗）進行了24小時的非常好的對話。達成（結束戰爭）協議的可能性非常高。”同一天他在接受公營PBS採訪時聲稱，在預定於14日和15日訪問中國之前，可以結束談判，甚至達成協議，“差不多了”。分析認爲，這意味着最快一週內就可以宣佈結束戰爭。據福克斯新聞臺主播佈雷特·拜爾透露，特朗普當天在與買家的通話中表示，結束與伊朗的結束戰爭談判程序所需的時間“大概是一兩週左右”。在此次通話中，特朗普對達成協議表示樂觀，稱“此次協議正朝着正確的方向發展”。實際上，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，兩國正在接近簽署旨在結束戰爭的諒解備忘錄，伊朗將在7日之前向巴基斯坦等談判斡旋國發送對美國提議的答覆。據悉，諒解備忘錄共1頁，其中將包括雙方宣佈戰爭結束的同時，爲解決伊朗核開發、解除美國對伊朗資產的凍結、開放原油運輸路線霍爾木茲海峽等主要爭論焦點，進行爲期30天談判的內容。不過，雙方的分歧依然存在。特朗普6日表示，“伊朗不能擁有核武器”，要求伊朗方面在遏制核能力這一最大爭議問題上作出完全讓步。他主張，伊朗鈾濃縮中斷期結束後允許使用3.67%的低濃縮鈾“不包括在協議中”。相反，據伊朗半官方的學生通訊社等媒體報道，伊朗當局反駁稱“沒有與美國討論核問題”。此外，伊朗塔斯尼姆通訊社6日報道稱，“伊朗尚未正式答覆包含部分不可接受條款的美國的提議”，與對談判達成妥協持樂觀態度的美方形成了鮮明對比。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com