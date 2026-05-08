韓國國會通過“加強無人機處罰法案”……這是朝鮮金與正要求的對策

韓國國會全體會議7日通過《航空安全法修訂案》，其內容爲：未經批准擅自在禁飛區放飛無人機，與對朝鮮散發傳單一樣，將處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。朝野當天召開全體會議，處理了包括《航空安全法修訂案》在內的115件法案。韓國總統李在明4月6日就無人機飛入朝鮮事件正式表示遺憾並要求採取“可以立即執行的措施”，國會隨後加快了該法案的處理步伐。這是根據朝鮮勞動黨總務部長金與正今年2月13日通過朝中社發表談話要求制定防止無人機事態再次發生的對策而作出的決定。李在明表示遺憾之後，朝鮮國務委員長金正恩通過金與正的談話作出迴應，稱李在明“展現了坦率、大方的姿態”。《提高教師地位及保護教育活動的特別法修訂案》也越過了國會的門檻，法案規定即便只是一次惡性民怨（投訴）也會被定性爲“侵害教育活動行爲”。現行法律規定，“反覆提出目的不正當民怨的行爲”是侵犯教育活動，即使不是一再發生，只要是“對教育活動造成明顯障礙”，就可以依法處罰。國會還修改了兵役法，規定即使因非法逃避兵役被判刑的人坐牢，也不再免除現役兵役義務（改服補充役）。對於逃避兵役的行爲，兵役法還包含了加強處罰力度，不再允許與其他犯罪合併量刑（競合犯）後減少總刑量的內容。國會通過修改《勞動標準法》，爲勞動者可以以小時爲單位使用年假提供了法律依據。這反映了因各企業的年假運營標準不同導致不能應對育兒、照顧、自我開發等多種生活需求的指責。對於職員的年度帶薪休假申請或使用，法律明確規定使用者不能因此受到解僱等不利待遇，如果違反，單位將被處以500萬韓元以下的罰款。《防衛產業技術保護法修訂案》也在全體會議上得到通過，規定如果明知防衛產業技術在外國使用而泄露或侵害，將處以3年以上有期徒刑及65億韓元以下罰款。對處以1年以上有期徒刑、20億韓元以下罰款的原規定進行了大幅加強。《道路交通法修訂案》等也在全體會議上通過，勸告或鼓勵酒後駕駛的人將被處以3年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。金自炫記者 zion37@donga.com