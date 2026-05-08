“如果（LIV高爾夫）找不到解決之道，我打算把我的優兔頻道規模至少擴大3倍。”LIV高爾夫的招牌球星布賴森•德尚博（33歲，美國）7日在位于美國華盛頓的特朗普國家高爾夫俱樂部舉行記者會，作出上述表示。特朗普國家高爾夫俱樂部從次日起將舉辦LIV高爾夫弗吉尼亞站比賽。壹直充當LIV高爾夫“錢袋子”的沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）決定從明年起中斷資金支持後，德尚博並未謀求重返美巡賽，而是試圖轉型爲“優兔博主”另尋生路。德尚博與LIV高爾夫的合同今年年底到期，在沙特阿拉伯公共投資基金宣布停止撥款前，他壹直在商議壹份價值5億美元（約7258億韓元）的續約合同。德尚博說：“聽到沙特阿拉伯公共投資基金中斷資金支持的消息，我受到巨大沖擊。幾個月前還聽說資金保障將持續到2032年，完全沒料到會發生這樣的事。”他具備足夠實力成爲優兔博主。德尚博運營的優兔頻道訂閱者已達279萬人。他無法參加美巡賽，但可以出戰四大滿貫賽事。德尚博在2024年美國公開賽奪冠，並持續在大滿貫賽事中取得佳績，目前擁有包括美國大師賽在內的所有大滿貫賽事參賽資格。各尋生路的並非只有德尚博壹人。西班牙高爾夫球星瓊•拉姆（32歲，西班牙）在前壹天即6日表示：“已化解與DP世界巡回賽（原歐洲巡回賽）的矛盾。”2023年12月轉會至LIV高爾夫的拉姆，從2024年起因罰款爭議與美巡賽持股40%的DP世界巡回賽産生矛盾。在沙特阿拉伯公共投資基金宣布停止撥款壹周後，他決定繳清所有欠繳罰款。據美國經濟雜志《福布斯》報道，DP世界巡回賽對拉姆開出的罰金約爲300萬美元（約43.68億韓元）。不過，拉姆與DP世界巡回賽的和解能否成爲其重返美巡賽的跳板，目前仍是未知數。拉姆就重返美巡賽壹事表示：“眼下還不想考慮這個問題。”壹直效力于LIV高爾夫的“大滿貫獵手”布魯克斯•科普卡（33歲，美國）今年年初已通過“回歸會員計劃”早早重返美巡賽。李素研記者 always99@donga.com