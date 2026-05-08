調查顯示韓國四成未婚男女表示“想生孩子”

韓國某項調查顯示，六成以上未婚男女對婚姻持積極態度，並認爲應當生育子女。尤其值得關注的是，2024年降至30%以下的未婚男女生育意願，時隔兩年大幅回升，已突破40%。低生育與老齡社會委員會7日公布包含上述內容的“第五次結婚、生育、養育及政府低生育對策認知調查”結果。該調查于今年3月面向全國2800名25至49歲民衆實施。結果顯示，對婚姻持肯定態度的受訪者占76.4%，自2024年首次調查以來持續攀升。認爲“應當有子女”的受訪者占71.6%，較兩年前的首次調查上升10.5個百分點。其中，未婚男女對婚姻的積極認知爲65.7%，較首次調查增加9.8個百分點。未婚男女對子女必要性的認同率和生育意願分別爲62.6%和40.7%，較首次調查分別上升12.6個百分點和11.2個百分點。這是自調查啓動以來，未婚男女生育意願首次超過40%。對于解決低生育問題最重要的課題，回答“擴大創造優質就業崗位”（83.9%）的人最多。這反映出相當壹部分年輕人因就業不穩定而推遲結婚、放棄生育。至于如何兼顧工作與家庭，60.6%的應答者認爲“推動父母育兒期彈性工作制的靈活使用”很有必要。委員會將結婚和生育意識的這壹變化視爲低生育率回升的積極信號。委員會副委員長金鎮午（音）稱：“年輕壹代對結婚和生育的認知轉變是積極進展。我們將制定制度性補充措施，營造有利于生育和養育的社會文化。”申藝琳記者 yrin@donga.com