朝鮮憲法刪除“統一”加入“核”……相比輕率地接近，更應冷靜地管理



據確認，朝鮮通過修改憲法設立了領土規定，刪除了“北半部”“祖國統一”等有關統一的表述。朝鮮新憲法在第二條中新增領土條款，規定“北邊是中華人民共和國和俄羅斯聯邦，南邊是與大韓民國接壤的領土，以及在此基礎上劃定的領海和領空”。同時，新憲法還大幅加強了國防委員長金正恩的權限和地位，明確了國務委員長的核武器指揮權和發生緊急情況時授權核武力指揮機構。



朝鮮在3月的最高人民會議上修改的新憲法，可以說是過去幾年金正日政權推進的加強核武裝和對韓斷絕的制度性決定版。朝美無核化談判破裂後，朝鮮致力於提升核武器和導彈水平，將路線轉向確保核擁有國地位。2022年10月在所謂的《核武力政策法》中提出了使用核武器的5個條件，威脅要先發制人進行核攻擊，第二年作爲金正恩履行核指揮權的綜合管理體系，還具備了“核扳機”。



這種依靠核武裝的生存戰略導致了斷然的對韓斷絕。金正恩2023年底宣佈廢除延續70多年的民族統一路線，轉向“敵對兩國”。之後，朝鮮通過炸燬韓朝連接道路、停戰線一帶要塞化、廢除對韓機構等，具體地表明瞭要成爲與韓國完全不相關的國家。朝鮮過去聲稱核武器不是針對韓國，現在韓國也不再是同族，是核武器的攻擊對象，將其視爲“核人質”。



其間，朝鮮還迅速搭上世界形勢的快車，提升了國際地位。朝鮮繼向俄羅斯侵略烏克蘭戰爭提供數百萬發炮彈後，又通過大規模派兵獲得血盟地位，並以此爲基礎推進了與中國的關係，展示了朝中俄三角聯盟。背靠兩個大國的朝鮮現在公然以擁核國家自居，甚至嘲笑國際社會的對朝制裁。



朝鮮如此越發具有威脅性，越發難以駕馭，韓國政府卻不知所措。韓國政府去年提出了南北交流、關係正常化、無核化的“END構想”，但不知不覺間這一表述消失得無影無蹤。最近，統一部提出了由“北韓”改稱“朝鮮”的主張，但招致批評說這隻會導致韓國產生內部矛盾。現在，相比輕率地接近朝鮮，更迫切需要加強核遏制力和爲今後對朝談判協調韓美間戰略等冷靜的對外管理。

