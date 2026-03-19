蘇姿豐與三星簽署HBM4供應協議 韓國躍升爲AI競爭核心樞紐

繼引領全球人工智能（AI）半導體市場的英偉達之後，作爲追趕者的超威半導體（AMD）首席執行官（CEO）蘇姿豐（Lisa Su）也造訪韓國，與三星、NAVER等結成了“AI同盟”。隨著英偉達首席執行官黃仁勳、OpenAI首席執行官薩姆•奧爾特曼等掌握全球AI主導權的科技巨頭掌門人接連訪問韓國，有評價稱韓國已掘起爲全球AI競爭中不可或缺的核心樞紐。據財界18日消息，蘇姿豐首席執行官當天下午訪問了三星電子平澤園區，與三星電子設備解決方案部門負責人全永铉副會長等主要高管簽署了旨在擴大下壹代AI存儲器和計算技術領域合作的諒解備忘錄（MOU）。通過此次協議，三星電子被指定爲將搭載于超威半導體下壹代加速器“Instinct MI455X”的高帶寬存儲器HBM4的優先供應商。第六代産品HBM4也將搭載于英偉達近期公開的下壹代AI加速器“Vera Rubin”上。據悉，除存儲器供應外，雙方還討論了由三星電子壹並提供先進委托生産和封裝服務的全面合作方案。全永铉副會長強調：“通過此次協議，三星電子與超威半導體將擴大合作範圍”，“三星電子擁有HBM4、最尖端委托生産及封裝技術等能夠支持超威半導體AI路線圖的全方位能力。”蘇姿豐首席執行官回應稱：“非常高興三星電子的先進存儲器技術領導力與超威半導體的平台能夠相結合。”蘇CEO當晚與三星電子會長李在镕在承智園共進晚餐後，還將于19日會見三星電子設備體驗部門（DX）負責人盧泰文社長。蘇姿豐此訪恰逢其與身爲遠房親戚的黃仁勳首席執行官之間激烈的市場主導權競爭。幾乎同壹時間，英偉達在美國舉辦年度開發者大會“GTC 2026”，並宣布將推理型AI芯片的制造委托給三星。此前，黃CEO曾于去年10月訪韓，與李在镕會長、現代汽車集團會長鄭義宣舉行所謂“至交炸雞會面”，彰顯了與韓國企業的牢固合作。分析認爲，全球AI巨頭爭先恐後訪問韓國的背景，在于確保驅動AI加速器核心的HBM穩定供應。韓國企業不僅能實現從半導體設計到生産的壹體化，加之近期存儲器缺貨現象，預計掌握核心供應鏈的韓國半導體企業的身價將持續攀升。超威半導體還與NAVER、Upstage等公司構築了軟件生態系統的擴展戰線。蘇姿豐首席執行官當天上午訪問了位于京畿道城南市的NAVER第二辦公大樓“1784”，與崔秀研代表等主要高管簽署了“關于AI生態系統擴展及下壹代基礎設施合作”的諒解備忘錄。雙方決定構建優化于NAVER超大規模語言模型“HyperCLOVA X”的高性能GPU運算環境，並高度化保障AI模型穩定運營的基礎設施技術。崔秀研代表表示：“NAVER將擴大NAVER Cloud及整體AI服務中利用超威半導體平台的可能性，爲下壹代技術棧和服務的實現持續開展合作。”蘇姿豐CEO回應稱：“期待雙方共同構建全球研究者和開發者可以信賴的開放式AI生態系統。”李棟勳記者、崔智媛記者 dhlee@donga.com、jwchoi@donga.com