韓國綜合股指一年內漲至3倍，達到7384……上漲引擎和風險都是半導體



韓國綜合股指（KOSPI）漲到了7000點。三星電子、SK海力士“半導體兩大巨頭”牽引的綜合股指市價總額也在13個月內增至3.2倍。雖然投資者們對股價暴漲歡呼雀躍，但不久後有可能達到頂點後下跌的不安感也同時增大。美國和伊朗圍繞霍爾木茲海峽的對峙狀態也是動搖股市和實體經濟趨勢的危險因素。



6日，韓國綜合股指比前一個交易日上漲6.5%，以7384.56收盤。繼2月25日史上首次突破6000點大關後，時隔70天，綜合股指再次突破7000點大關。動力仍然是半導體。散戶和機構爲實現獲利回吐而拋售的半導體股票，被外資大量買入，從而推高了股價。三星電子上漲14.6%，超過26萬韓元，SK海力士上漲10.9%，突破160萬韓元大關。三星電子還加入了“市值1萬億美元俱樂部”。這是繼臺灣台積電之後的亞洲第二家。韓國政府從去年起推進的“增值”政策、與人工智能大轉換相吻合的“半導體超級週期”，是韓國股市爆發性增長的原因。進入今年以來，韓國綜合股指上漲率爲75.2%，在二十國集團股市中居首位。1年前的股價淨資產比率爲0.89倍、明顯低於主要國家的股價淨資產比率（PBR）超過2倍，擺脫了慢性“韓國折扣”。有評價稱，從史無前例的半導體營業利潤引領的“業績行情”來看，韓國資本市場的體質完全發生了變化。



但是，過度依賴三星電子、SK海力士的“雙引擎”也是危險因素。兩支股票在韓國綜合股指中所佔的比重超過了40%。雖然包括高帶寬存儲器（HBM）在內的存儲器半導體的繁榮將持續相當長的一段時間，但海外人工智能數據中心的投資、建設出現差池等小新聞也讓股市動盪，變動性增大。



中東戰爭也似停非停地持續着。由於全球原油庫存量急劇減少，即使戰爭結束，6月份國際油價也將不可避免地暴漲。韓國4月份的消費者物價上漲率爲2.6%，是21個月以來的最高值。如果中央銀行爲應對物價上漲開始上調基準利率，與高利率相剋的股市將難以避免衝擊。現在是投資者們平抑興奮重歸冷靜的時候。

