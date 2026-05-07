光州女高中生遇害案嫌疑人供稱作案前兩天起便持凶器遊蕩

光州警方6日透露，在光州市中心殺害素不相識的女高中生並致男高中生受傷的20多歲嫌疑人，作案兩天前起便攜帶凶器在街頭徘徊。警方目前側重調查其計劃犯罪的可能性，並追查作案動機及經過。光州光山警察署當天表示，嫌疑人張某（24歲）作案所用的壹把長約40厘米的廚房用刀，在光州光山區月溪洞壹處公園停車場被發現。張某涉嫌于前壹日零時11分許，在月溪洞街頭殺害壹名女高中生（17歲），並向試圖制止的男高中生（17歲）揮刀意圖殺害。張某在作案後逃逸，不久在自家附近被捕。落網時，除作案凶器外，他還持有另壹把凶器。警方追蹤其逃逸路線，找到了作案凶器。據悉，張某在接受警方調查時供述稱“作案兩天前就從家裏拿上凶器隨身攜帶”。據調查，他在兩天裏以駕車和步行方式，在光州市區壹帶徘徊。張某還稱：“曾想做出極端選擇，考慮過四五種方式。”警方以張某兩天來街頭徘徊等情況爲依據，正在審視其計劃犯罪的可能性。關于張某是否存在精神異常，警方表示“在數小時的調查過程中，他較爲冷靜地陳述了自己的立場”。此前，張某曾對警方聲稱：“因爲活得沒意思，想自行了斷”，“偶然多次遇見受害女學生，沖動之下犯了罪”。警方當日下午對張某申請了拘捕令。逮捕必要性審查定于7日進行。警方還將于近期召開個人信息公開審議委員會，決定是否公開張某的個人信息。光州警察廳解釋稱：“考慮到犯罪的重大性等，判斷其屬于個人信息公開審議對象。”李亨胄 peneye09@donga.com