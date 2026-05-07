

“阿裏郎，阿裏郎，阿啦裏呦~~”



上月25日（當地時間），美國佛羅裏達州坦帕的雷蒙德•詹姆斯體育場。這個平日裏充斥著美式橄榄球粗重喘息和猛烈撞擊聲的場所，上演了壹幕十分“陌生又熟悉”的場景。6萬多人聚集而成的巨大“紫色海洋”，正是防彈少年團（BTS）的世界巡演。演出中火熱的音樂短暫停歇，韓國民謠的旋律悄然流淌。



對韓國人而言，即便只聽旋律也能辨別，是《阿裏郎》。但真正令人驚訝的是下壹個瞬間。藍眼睛的青年、戴著頭巾的少女，甚至上了年紀的白人觀衆，齊齊放聲高唱《阿裏郎》。不分國籍與種族，共唱《阿裏郎》的“大合唱”。壹時間，這裏仿佛不是韓國流行音樂的舞台，而是鋪展開壹場莊嚴的傳統儀式。



且平複激動，細想想。《阿裏郎》雖是壹首浸透韓民族情緒的歌曲，但即使是韓國人，也很難說它是日常喜愛哼唱的曲子。這樣的民謠，異國年輕人卻能將發音和音准都准確地記唱，這豈是尋常之事。美國《紐約時報》曾評價防彈少年團的《阿裏郎》是“韓國軟實力向世界升起的烽火”，那壹刻正是這句話的准確印證。



據Big-Hit音樂方面稱，《阿裏郎》大合唱在坦帕爲期三天的巡演中始終不斷。從數量上看，有超過18萬名觀衆知曉《阿裏郎》、記住了它，並能開口歌唱。這展現出韓國文化正步入新的階段。它已不僅是壹件制作精良的産品，更扮演著共享韓國人固有價值觀念的共同體角色。



實際上，防彈少年團的粉絲群體“阿米（ARMY）”並不止于消費音樂。他們認同並實踐防彈少年團的哲學，形成所謂的壹個“生態系統”（美國《哈佛商業評論》語）。他們爲反種族歧視運動捐款，開展環保活動，宣揚接納彼此的差異。“棄我而去的郎君，出了門不到十裏路，妳會想家”，這其中的哀傷他們能理解幾分不得而知。但他們努力去回味、去接納這些歌詞。



談論韓國文化時，人們常言“最韓國的就是最世界的”。不過，這恐怕需要有形成共鳴的“連接的美學”（美國耶魯大學教授格雷絲•卡奧語）作基礎才有可能。看看防彈少年團融入《阿裏郎》的歌曲《Body to Body》的歌詞：“from everywhere to Korea。槍、刀、鍵盤都收起來。人生短暫，清空仇恨……再靠近些 skin to skin。”防彈少年團試圖用音樂爲阿米提供可以依靠的安息處，而《阿裏郎》就駐留其中。



防彈少年團等韓國流行樂歌手的過人之處，並不僅僅在于他們是承載韓民族認同的文化向世界各地傳播的尖兵。得益于他們，韓國人創造的內容正在世界某處，成爲撫慰他人生活的支撐。甚至讓遙遠土地上陌生的民謠，披上共情的外衣，給異國他鄉的青年帶去慰藉。



再度回想坦帕的夜空。防彈少年團計劃到明年3月，在34座城市舉行85場世界巡演。這意味著今後還將醞釀約80次這般令人心潮澎湃的景象。也許，他們的合唱是在反問我們：不是要沈醉于“國榮”之中，而是問韓國是否已准備好以韓國文化爲媒介與世界攜手。在這充滿憤怒與憎惡的時代，他們正如此伸出援手。《阿裏郎》，是再次抛給我們的提問。

