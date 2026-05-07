伊朗：“通過霍爾木茲海峽應事先得到許可”……美國和海灣國家再次推進聯合國安理會決議

伊朗正式宣佈對霍爾木茲海峽實行“通行事先許可制”。對此，美國、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾等海灣主要國家決定重新推進內容爲“如果伊朗不答應開放霍爾木茲海峽將予以制裁”的聯合國安理會決議案。伊朗國營新聞電視臺當地時間5日報道，伊朗當局爲了控制和管理通過霍爾木茲海峽的船舶，開始啓動主權海上交通限制。據此，所有想要通過霍爾木茲海峽的船舶都必須通過電子郵件等方式與伊朗當局進行溝通，事先獲得通行許可。與此同時，伊朗議會爲了將霍爾木茲控制權法制化，正在進行追加措施。特別是，伊朗革命衛隊5日再次警告稱，以試圖通過霍爾木茲海峽的船舶爲對象，必須利用伊朗事先指定的航線，如果違反該規定，將面臨軍事應對。革命衛隊海軍司令部批評美國“自由計劃”行動，稱“穿越海峽的唯一安全航道只有伊朗此前公佈的通道”，並警告說：“船舶通過其他途徑脫離是不安全的，如果脫離，將面臨革命衛隊海軍的堅決措施。”對此，當天美國、沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特、巴林決定重新推進聯合國安理會決議案，其主要內容爲，如果伊朗不開放霍爾木茲海峽，將予以制裁。美國未經安理會批准就對伊朗實行打擊，現在則想通過安理會在外交上孤立伊朗，以確保其正當性。路透社報道說，美國在上個月因中國和俄羅斯行使否決權而流產的決議案中，調整了使用武力相關語句，並補充了支援構築人道主義通道等內容。美國計劃在8日之前傳閱安理會決議草案，然後於下週進行表決。在這種情況下，有人擔心伊朗和阿聯酋的矛盾再次激化，會對結束戰爭談判等產生影響。阿聯酋在“自由計劃”行動實施第一天的4日表示，爲應對來自伊朗的導彈和無人機攻擊，啓動防空網展開了應對。但伊朗5日表示，阿聯酋的上述宣佈是虛假的，“如果以此爲藉口發動攻擊，將進行報復”。柳根亨 noel@donga.com