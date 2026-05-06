特朗普：“韓國應加入霍爾木茲行動” VS 韓國：“慎重考慮”

美國總統特朗普當地時間4日在“真實社交”平臺上寫道：“伊朗在‘自由計劃’相關行動中，向部分無關的國家發動了攻擊。其中也包括韓國貨船。”他說，“現在好像到了韓國加入這項任務的時候”，主張韓國應該在伊朗戰爭中幫助美國。他在同一天接受ABC的電話採訪時表示：“有人向韓國船舶開火。韓國應該採取點什麼措施。”分析認爲，特朗普的表態證實，當天早些時候停泊在中東原油運輸通道霍爾木茲海峽的韓國HMM所屬貨輪“樹”號發生爆炸事故，是遭到伊朗襲擊所致，同時事實上是在向韓方施壓，要求韓方派兵。美國爲了能讓被困在霍爾木茲海峽的各國船隻平安離開，4日起動員美軍展開行動。這是爲了穩定因戰爭而上漲的國際油價，最大限度地向伊朗施壓，打破膠着局面。有分析認爲，特朗普當天公開提到韓國，表明今後他將以該行動的名義要求韓國派遣軍艦等積極支援。對於韓國政府來說，派兵是還要承受與伊朗發生武力衝突的決定，因此負擔很大，但也不能完全無視派兵要求。不久前，特朗普對不配合伊朗戰爭的德國表示不滿，甚至作出了裁減5000名駐德美軍的決定。但青瓦臺人士5日原則性地表示：“對於美方提出的霍爾木茲海峽相關提議，考慮到韓半島的應對態勢和國內法律程序等，正在進行討論。韓美之間就包括霍爾木茲海峽在內的主要海上交通路線的穩定利用問題，繼續保持密切溝通。”此外，圍繞霍爾木茲海峽的緊張氣氛達到了最高潮。管轄中東的美軍中央司令部司令布拉德·庫珀4日表示，得到美國海軍支援的兩艘商船成功通過了霍爾木茲海峽。在此過程中，美國陸軍阿帕奇直升機擊沉了威脅該商船的6艘伊朗小型軍用高速艇，美國海軍艦艇還擊落了伊朗的巡航導彈和無人機。伊朗主張，美國攻擊的不是快艇，而是本國民間船舶。伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽威脅說：“將用武力阻止違反我們原則的船舶。”伊朗4日還向阿拉伯聯合酋長國進行了導彈和無人機攻擊。這是4月8日美國和伊朗停戰以來伊朗首次對中東親美國家發動攻擊，有人擔心美國和伊朗的對立正在走向全面戰爭。華盛頓=常駐記者申晉宇、朴訓翔記者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com