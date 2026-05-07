朝鮮在憲法中首次明示金正恩核武使用權，新設領土條款，刪除“統一、民族”概念

朝鮮在3月修訂的憲法中增設領土條款，並刪除有關統一的表述。修改後的憲法中還包括國務委員會委員長金正恩（照片）授權國家核武力指揮機構使用核武器的條款。憲法明文規定所謂“核扳機”體系的法律依據：如果金正恩受到攻擊，可以自動發射核武器。統一部6日在記者團座談會上公開了朝鮮新憲法，新憲法新設領土條款。憲法第二條明確規定：“朝鮮民主主義人民共和國（朝鮮）的疆域，包括北邊與中華人民共和國（中國）和俄羅斯聯邦、南邊與大韓民國接壤的領土和以此爲基礎設定的領海和領空。”朝鮮還刪除了原憲法中的統一、民族等概念。朝鮮此前宣佈“敵對兩個國家”政策，現在又通過憲法規定南北是接壤的兩個國家。這是1948年朝鮮建立政權之後，首次在憲法中寫入領土條款。這與將整個韓半島規定爲領土的大韓民國憲法第三條背道而馳，再加上南北邊界存在分歧，因此有人擔心這會導致南北之間的衝突。朝鮮在憲法第八十九條中明確規定：“朝鮮民主主義人民共和國核武裝的指揮權歸國務委員會委員長所有”“國務委員長可以授權國家核武裝指揮機構使用核武裝”。分析認爲，這是在強調國務委員會委員長金正恩對朝鮮核問題的壟斷性權限，並明確表示在發生緊急情況時可以進行核打擊。把核武器使用權寫入憲法是史無前例的。梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤錶示：“朝鮮把核使用權升級爲憲法，明確規定授權，是爲了先發制人進行核攻擊、迅速打擊。如果發生意外，即使金（正恩）委員長不作出決定，也可以自動開始核戰爭。”另一方面，有評價認爲，朝鮮修訂憲法刪除了序言中的“金日成、金正日憲法”一詞，強化了國務委員長的權限，鞏固了金正恩的唯一領導體制。權五赫 hyuk@donga.com