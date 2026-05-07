“金建希案二審”法官被發現身亡，留下“對不起”遺書

韓國前總統尹錫悅的夫人金建希涉操縱德意志汽車股價、收受統一教金物品等嫌疑一案的二審主審法官申宗旿（55歲）6日在首爾市瑞草區法院大樓被發現身亡。據首爾瑞草警察署透露，申宗旿當天凌晨1點左右在首爾瑞草區首爾高等法院大樓5樓露天露臺被發現死亡。警方在當天零時20分左右接到家屬的報案後，趕到辦公樓與消防及法院辦公樓工作人員進行聯合搜查，發現了申宗旿。警方綜合閉路電視等情況判斷爲墜落導致的死亡，並推測死亡時間是從5日下午到發現死亡的6日凌晨1點之間。據悉，在現場，在申宗旿的衣服裏還發現了意爲“對不起，我自行離開”的簡短遺書。據悉，遺書沒有提及不久前的審判。警方表示：“到目前爲止還沒有發現犯罪嫌疑點，今後將繼續調查事件經過。”申宗旿從今年2月6日起擔任金建希案二審主審，4月28日判處金建希有期徒刑4年。金建希所涉股價造假、尹前總統任期開始前從統一教收受802萬韓元香奈兒包等嫌疑在一審中被判無罪，二審時被推翻爲有罪，宣判刑量增加。1月28日的一審法庭判處金建希有期徒刑1年8個月。金建希特檢法將二審宣判期限定爲“自一審宣判日起3個月以內”，二審宣判在受理訴狀81天后進行。申宗旿1971年出生於首爾，畢業於首爾尚文高中和首爾大學司法系，之後在第27期司法研修院結業。他於2001年作爲首爾地方法院議政府分院法官開始法官生涯，先後在首爾西部地方法院、大法院審判研究官、首爾高等法院、大邱高等法院等工作，今年2月再次被調到首爾高等法院，在負責腐敗事件的刑事15部任職。他在2022年10月裁定，國家人權委員會駁回“強迫遣返案”陳情的做法不當。此外，他還被選爲首爾地方律師會評選的“2023年優秀法官”。據悉，申宗旿是重視原則的刑事裁判專家。大學同窗的一名庭長法官說：“作爲長期負責刑事審判的專家，他不惜一切代價認真工作。人品也很優秀，在前後輩之間很有威信。”目前在首爾高等法院任職的另一名法官表示：“平時不怎麼表露辛苦。隨着特檢案的聚集並新設內亂專門法庭，刑事15部的業務負擔確實很大。”宋惠美記者、金多仁記者 1am@donga.com、daout@donga.com